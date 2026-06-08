Grupo La Plana presenta su Reporte ESG 2025
La compañía consolida su compromiso con la transparencia, refuerza su propósito corporativo y avanza en sostenibilidad, gobernanza y creación de impacto positivo
Eduardo Enric
Grupo La Plana ha presentado hoy su Reporte ESG 2025, un documento que lanza cada año desde el ejercicio 2022 con el objetivo poner en valor su desempeño en materia ambiental, social y de gobernanza, reafirmando su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua más allá de lo exigido por la normativa.
El informe recoge los principales avances de la compañía en el marco de su Plan Director de Sostenibilidad 2023–2027 y muestra cómo integra los criterios ESG en su estrategia, su modelo de gestión y su actividad diaria. Su publicación se consolida así como una herramienta clave para compartir con sus grupos de interés la evolución de la organización y su contribución a un modelo empresarial más responsable.
Sostenibilidad y reconocimiento
Entre los hitos más destacados del ejercicio, Grupo La Plana ha obtenido la medalla de Oro de EcoVadis, situándose entre el 5% de las empresas mejor evaluadas en sostenibilidad a nivel global. Este reconocimiento avala el trabajo desarrollado por la compañía en ámbitos como la gestión ambiental, las prácticas laborales y de derechos humanos, la ética y las compras responsables.
Otro de los avances relevantes de 2025 ha sido la implantación de su Plan de Acción Climática, una herramienta con la que la compañía refuerza su contribución a la lucha contra el cambio climático y su objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040. El plan aborda ámbitos como la eficiencia y transición energética, la movilidad sostenible, el ecodiseño, la economía circular, la sensibilización ambiental y la continuidad del negocio.
Además, en 2025 la compañía destinó 174.726 euros a iniciativas de acción social y ambiental, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y su voluntad de generar un impacto positivo más allá de su actividad industrial.
En paralelo, el grupo ha continuado avanzando en la sostenibilidad de sus operaciones, alcanzando un 99,12% de materiales de origen renovable y contando con el 100% de sus plantas de producción certificadas FSC, lo que refuerza su apuesta por una gestión responsable de los recursos y por un modelo productivo cada vez más alineado con los principios de circularidad, trazabilidad y respeto al entorno.
Propósito renovado para seguir avanzando
La renovación del Propósito, la Visión, la Misión, la Propuesta de Valor y los Valores Corporativos de Grupo La Plana se enmarca en el lanzamiento de su Plan Estratégico 2026–2028. En este contexto, el grupo ha actualizado su Propósito “Comprometidos con el packaging para un mundo mejor”, reflejando su voluntad de reforzar su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y las personas.
Con la publicación de este nuevo Reporte ESG, Grupo La Plana consolida una herramienta de transparencia y rendición de cuentas con la que comparte los avances del ejercicio y el modo en que incorpora los criterios ESG en su gestión diaria.
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