En un particular proceso de acción-reacción, el anuncio por parte del artista Pedro Rodríguez de vender la gran mayoría de moldes de su producción fallera ha llamado la atención y despertado un cierto sentimiento de alarma por la pérdida que puede suponer de una parte importante del patrimonio de la fiesta.

Y a rebufo de esta situación ha aparecido una sugerencia: la creación de una "moldoteca". No pasa de ser una idea, pero que tiene su explicación racional. Así lo ha lanzado la artista Julia Navarro, responsable de de dos fallas sociales en Ripalda-Beneficencia con las que ha mostrado ya su sello propio en la fiesta. Su "moldeteca" sería, básicamente, un recopilatorio de moldes que permitan "la transmisión de un conocimiento tan humano como sublime y ancestral. Destruir el molde es destruir la diversidad y la obra original: no tiene vuelta atrás" a la vez que advierte que "el corcho blanco tiene los días contados y ya se hace imprescindible inventar fórmulas sostenibles que sumen y permitan".

Un molde de figura de fallas es la cubierta de escayola o fibra de vidrio en cuyo interior, a base de hojas de cartón, se sacaba, una o varias veces, un ninot o un remate. Una técnica que ha caído en desuso. Al ocupar tanto espacio, los modes han ido cayendo en los contenedores de la basura. Sobre todo, después de que, con la aparición del corcho blanco, los procesos se simplificaran y abarataran. ¿Qué pasaría si el poliretano expandido cayera en desuso por el aumeno del precio o por disposiciones europeas? Tanto por una posible recuperación del cartón -que tampoco está garantizado- como por tratarse de piezas que tienen su valor patrimonial. Tendría como objetivo último "garantizar la guarda y custodia de materiales artísticos originales de incalculable valía y contribuir a la trasmisión de conocimiento mediante el préstamo y la puesta en valor de un oficio artístico, materiales y procesos en vías de extinción. Todo ello acorde con la responsabilidad que nos compete como pueblo de velar por las Fallas en tanto que Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declaradas por la UNESCO".

En cualquier caso, un proyecto que precisaría de un espacio amplio, algo que, precisamente las administraciones siguen sin poner de acuerdo para algo tan necesario como un nuevo Museo Fallero, que supere al actual de ninots indultados. Aquí no se trata de un espacio museístico, sino de un particular Arca de Noé, para poder reutilizarse en cualquier momento. "¿Imagináis que las bibliotecas no existieran y que » Frankenstein» «El Quijote» «Madame Bovary» «Guerra y Paz», todo Shakespeare o todo Mozart se hubieran perdido en alguna estantería comidos por los xilófagos?" asegura Julia Navarro.