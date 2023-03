El único Fallero Mayor de todas las comisiones de València, Raúl Puerta, no fue mencionado como tal a su entrada en la Plaza de la Virgen. Fue obviado. El locutor del acto solo citó al presidente de la Falla Borrull-Socors, Sebastián Marín, y no a su máximo representante, el Fallero Mayor, un cargo que se estrena este año en València aunque en otros municipios del área metropolitana ya existía.

Al paso de todas las comisiones, el locutor de Junta Central Fallera fue dando paso a todas y cada una de las falleras mayores e infantiles, dando un emotivo paso a la Plaza de la Virgen para entregar las flores y deshaciéndose en halagos hacia ellas y hacia las falleras y falleros que las acompañaban. Sin embargo, en el turno de Borrull - Socors, el locutor dio la bienvenida a las familias y a los falleros, mostrándoles a la Virgen, y despidió a la comisión "encabezada por Sebastián Marín Martínez", el presidente. Pero ni rastro de su Fallero Mayor, en una muestra de conservadurismo y rechazo a la disidencia de que un hombre ostente este cargo reservado históricamente a las mujeres, pero que cada día las comisiones se abren a acabar con los roles de género en este espacio.

Puerta no se dio cuenta: así lo asegura a Levante-EMV, ya que la emoción hizo que no se enterara de lo sucedido. Se dio cuenta después, cuando sus compañeros le contaron lo que había pasado: "La comisión está triste y disgustada, yo ni me enteré de la emoción y la felicidad con la que entré en la plaza y sobre todo después del cariño que había recibido durante todo el recorrido", dice Puerta.

Quina pena que la gent rància!!! No respecte la diversitat i no nomenar al nostre Faller Major en la plaça la verge caspa i responsabilitat @JCF_Valencia @AjuntamentVLC 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/E51zLlPy9k — Javier Vilalta (@jvilaltai) 18 de marzo de 2023

A lo largo de toda la calle San Vicente el público aplaudió y se volcó con esta figura que no solo se da en València: Catarroja, Port de Sagunt y Benicarló también cuentan en sus comisiones con el cargo de Fallero Mayor, con el beneplácito de todos los integrantes de cada falla.

Tan integrado está este cargo en algunas comisiones que Puerta quiere restarle importancia a este feo de Junta Central Fallera a través de su equipo de locutores. El Fallero Mayor prefiere quedarse con lo bueno de todo el recorrido que vivió ayer y que sienta un precedente en el Cap i Casal.