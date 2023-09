En casa dicen que lancé un triple». Y entró sin tocar tabla. «Estudiar, trabajar y ser fallera mayor. Estaba acabando la carrera e iniciaba el máster y me lancé a ser fallera mayor. No tenía claro si serlo ya o esperar un poco, pero llegó el último día, no había fallera mayor, tres horas antes, me presentaron». Y, por consiguiente, Laura Ros se ha marcado «un completo» en una temporada 2022-2023 de lo más intensa, en el que ahora aún dispone de un tiro adicional sobre la bocina: la Fonteta.

La historia y las anécdotas de las candidatas a fallera mayor de València 2024 Jugadora y entrenadora La metáfora de baloncesto está más que justificada porque «he sido jugadora de élite y entrenadora». En el club colegial por definición, el Picken Claret, esa maravilla azul y amarilla surgida de las aulas de Benimaclet por el impulso del padre Alberto Alpuente. «Toda mi vida hacía deporte, pero llegó un momento que tenía que decidirme por uno de ellos para tomármelo más en serio y finalmente fue el baloncesto. No he estudiado en Claret, pero sí que lo tenía cerca. Estuve varios años en el primer equipo jugando alta competición». ¿De qué? «De Escolta-alero, de 2-3. De las que tiran». Y aún le dio tiempo para ser entrenadora de categorías inferiores «hasta que, ya con el máster, sí que era incompatible porque era los fines de semana, en las horas de los partidos». Y ahora, a un escenario muy de baloncesto Pero fallera mayor, que es más vespertino y nocturno, sí que pudo sacarlo adelante y ahora tratará de rematar tan intenso año con un triunfo en un escenario tan baloncestístico como la Fonteta. Tampoco le es extraño en lo fallero, porque es una más de las que en su día participaron en una elección final. «Fui fallera mayor infantil en 2008 y estuve en la Fonteta para la corte de 2009». 53 Administrando en el mundo "healthy" Hablaba Laura de un máster, que es el nuevo salto de tecnificación profesional. «Acabé el año pasado el doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas y ahora estoy haciendo un máster de Finanzas en Esic». Y más, porque «lo compagino con prácticas en un grupo multinacional agroalimentario y creo que, en principio me quedaré. Que es Foodiverse, la revolución saludable», dedicada a la producción de alimentos frescos. «Allí soy técnico administrativo contable». Y si: «alguna vez tenemos ensaladas a nuestra disposición y si no, a precio de coste». 42 34 Para completar el día a día, por si no tuviera suficiente bagaje profesional, «también he sido azafata de eventos deportivos, en el Levante UD y en los que no son deportivos. Estuve, por ejemplo, en los Goya». Sí: ese evento al que no se invitó a la fallera mayor de València. Marqués de Montortal-José Esteve es la falla por rama paterna y allí no está en la delegación de deportes, sino en «la otra»: «Estoy en el departamento de contabilidad porque es lo que he estudiado y lo que me gusta y me sirve para ayudar a la falla. Y lo llevamos muy bien: damos el estado de cuentas todos los meses».