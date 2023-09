Sueca-Literato Azorín persigue a la Avenida del Oeste para ser la comisión con más falleras mayores y cortes, aunque ahora llevan casi diez años, desde 2014, sin sumar. El año pasado estuvieron cerca con María Luque y ahora es Camino Calvete quien tendrá que pasar su particular auditoría. Esa que ella misma se encarga de hacer en toda aquella empresa que, por obligación o por devoción, cntrata a la delegación valenciana de KPMG, donde trabaja. «Intentamos que no se nos vea como alguien que viene a darles problemas porque es justamente lo contrario: es ayudar a una empresa a que funcione y que, si tiene problemas los pueda solucionar. Somos personas que nos gusta hacer bien el trabajo porque redunda en todos». Curiosa la decisión profesional «pero ya en Bachillerato, la de Economía fue una asignatura que me gustó y después, cuando hice ADE , me interesó mucho». Y ahí está. Tras haber pulido su vida y su personalidad, en la que mucho influyó «el tiempo que estuve viviendo en Cardiff, que me ayudó a ver la vida de otra forma».

El porqué de "Camino" Si saliera elegida incorporaría su nombre al santoral de la corte. El nada común «Camino». «Es el nombre de mi tía, que a mi madre le gustaba». Y no: no se guió por el personaje que encarnó Mabel Lozano en «La Ley y la Vida». Si: sé que había una serie de televisión, pero tampoco viene por ahí». Entre otras cosas porque, para cuando se estrenó, Camino ya tenía tres años. Sueca-Literato Azorín fue de las comisiones que sí que cambiaron fallera mayor tras las Fallas de Septiembre, con lo que Camino prácticamente no ha perdido más que un año. «Tenemos una norma no escrita entre las jóvenes de la falla para poder serlocon acuerdoy consenso. Todas somos amigas y hemos estado juntas desde infantiles. Yo quería serlocon mi prima María de infantil porque así repetíamos la historia: mi madre fue fallera mayor con su madre de infantil». De una comisión de cuna porque «mi abuela Concepción fue una de las fundadoras de la comisión» allá por 1955. De momento, su cuenta de resultados como fallera mayor de Especial no puede ser mejor. Bajo su manto, Sueca-Literato Azorín ha vuelto a la zona noble de la clasificación. «El día de los premios fue muy emocionante. Recuerdo los nervios que pasé porque sabía que la falla de Pedro fue una maravilla, tanto como él mismo. Todo era posible». El quinto premio de falla y el tercero de ingenio y gracia fue un éxito rotundo. Ahora, Camino buscará un su último asiento contable para que el balance a 30 de septiembre sea de superávit en Fallas.