Elisa lleva una alianza en el dedo, pero no está casada. «Es la de mi madre, que faltó hace un tiempo. Ella es la que me introdujo en las Fallas porque era una apasionada en Paterna. Cuando tenía un año me apuntó y es ella la que me ha transmitido esa emoción por la fiesta».

El de Elisa es un viaje de ida y vuelta: «Estudié un poco de Estética, pero luego decidí hacer la carrera de Conservación y Restauración de Bienes Culturales». No tiene nada que ver una cosa con la otra. «¿Verdad?». O quizá sí: recomponer carne y hueso o recomponer piedra o madera. «Es un grado universitario de la rama de Bellas Artes. Los dos primeros son BBAA y luego te especializas. Hice algún trabajo puntual. Si: estaba capacitada para arreglar una escultura, un mueble... lo que fuera necesario. Es muy bonito pero no tiene muchas salidas. Hice dos años de máster y no lo he terminado porque me faltó el TFM. Pero tengo una amiga que tiene un centro de estética. Me hizo una prueba, me enseñó cosas y ahora llevo ya dos años allí, trabajando». María José Grau es el centro de Burjassot en el que oficia. «¿Llena? La verdad es que sí. Me da para vivir, estoy entre amigas y hago un trabajo que me gusta».

Defenderá, ya está defendiendo en las pruebas con el jurado, la baza de Cristóbal Sorní-Maestro Martín. «Es mi falla de toda la vida. Mi familia fallera. Si pensara en borrarme de la falla, cosa que no pasa por mi cabeza, sería incapaz de ir a otra. No concibo las Fallas si no es allí. Mi sentimiento siempre está en ese casal».

Con la abuela

Siempre va con la verdad por delante. No fue fallera mayor infantil «porque no se pudo. Se lo ofrecieron a mi madre pero económicamente no era posible. A cambio he sido fallera mayor y lo he hecho cuando he podido yo. Ya iba a serlo en 2021, pero la pandemia me hizo tener que esperar. Pero tiene su lado bueno: he podido ahorrar y tener más de lo que pensaba». Cuenta su vida sin problema: «Mi padre rehizo su vida y vive en Canet. Yo vivo con mi abuela paterna. No me voy de Burjassot». ¿Y la abuela hace la comida a mediodía? «Siempre».

Puntos y rayas

Casi ya no hay joven sin tatuajes. «Ya lo hablamos con el jurado en la preselección. Se lo preguntamos abiertamente y nos dijeron que eso ya no cuenta. ¿Quien no tiene tatuajes ahora? Empezando por nuestra fallera mayor de València. La sociedad evoluciona». Normalmente tienen una razón de ser. Hay un corazón, otro que pone «Why Not» en otro, «Karma». Pero el más especial «es este que ves en la muñeca. Es el nombre de mi madre en código Morse. Y también el de mi padre y el de mi hermano».

Once puntos y cinco rayas, debidamente combinadas, quieren decir «Elegida».