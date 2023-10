Las Fallas de 2024 viran su atención hacia su elemento esencial: el monumento. En apenas unos días se van a ir desvelando los elementos más importantes: la falla municipal (mañana), las fallas de Sección Especial (el próximo fin de semana) y los de la Federación de Primera A en los siguientes días.

Las nueve comisiones de la máxima categoría devuelven a la calle su «Festa per a Tots», en la que, a partir del próximo viernes, desvelarán durante tres jornadas los proyectos que se plantarán ya en apenas cinco meses, acompañado de exposiciones de indumentaria y anunciantes y actividades paralelas. Será el momento de presentar las nuevas propuestas de Na Jordana, Convento Jerusalén, Plaza del Pilar, Exposición-Micer Mascó, Antiga de Campanar, Sueca-Literato Azorín, Cuba-Literato Azorín, Almirante Cadarso-Conde Altea y Reino de València-Duque de Calabria.

En la Explanada de Nuevo Centro

La «Festa per a Tots» fue uno de los actos que esquivó la pandemia cuando las cosas estaban más que complicadas y ahora recupera el formato completo en la Explanada de Nuevo Centro. No en la carpa de otras veces, sino en la "cabaña" permanente, que tiene unas prestaciones similares y, lo que es más importante, lo saca "a la calle". Con las nueve comisiones no de «toda la vida», pero casi: son las mismas desde 2016, cuando ya se cayó Nou Campanar. Pero siguen siendo las mismas nueve. Es decir, todas ellas han sobrevivido a la pandemia, algo que el presidente de la federación, Rafa Mengó, califica como de «milagro», pero trabajado «a base de haber sabido gestionar todos muy bien lo que nos ha pasado. A base de cambiar muchas políticas en la búsqueda de recursos económicos y a base de contar con el respaldo social de los falleros. Podemos decir que continuamos constipados, pero con los medicamentos adecuados para que las cosas no vayan a peor».

También a base de unas ayudas institucionales que ya han finalizado. Ahora, las comisiones reciben un 37 por ciento sobre la base imponible y se va campeando el temporal. «Seguimos con la crisis que tiene el resto de la sociedad, porque salta a la vista que no todo está recuperado. Pero lo que tenemos claro las nueve comisiones es que la falla sigue siendo la gran apuesta, lo que da razón de ser a la fiesta y lo que le da visibilidad». Y aporta un dato económico aplastante: «entre las nueve comisiones aportamos entre el 25 y el 26 por ciento del total de gasto en falla».

PROGRAMA DE "UNA FESTA PER A TOTS" Viernes, 20 de octubre 19 h. Presentación oficial 19.45 h. Inauguración de la exposición (hasta las 22 h.)

Sábado, 21 de octubre Horario de la Exposición: De 10 a 22 horas 12.30 h. Actuación de Blocoloko Batucada 18 h. Mesa redonda con los artistas y posterior firma de autógrafos 20 h. Concierto de Los Hombres de Hueso

Domingo, 22 de octubre Horario de la Exposición: De 11 a 20 horas. 11.30 h. Degustación popular de horchata y fartons (hasta las 12.30 h.) 18 h. Desfile de indumentaria valenciana

Y hay más falleros

Entre las causas que han permitido mantener los niveles de exigencia destaca, según el presidente del colectivo, «que una vez vuelta cierta normalidad hemos incluso conseguido aumentos de censo. Eso nos ha dado cierto aire para recuperar ingresos». Porque en tiempos de bonanza las cosas eran más sencillas. «De hecho, hemos tenido también que replantar la política de patrocinios y, como regla general, hemos pasado de conseguir mucho de pocos a poco de muchos. Y eso nos ha obligado también a reinventarnos, a ofrecer retornos y a poner en valor tanto a esas empresas como a la marca Fallas de Especial que, no vamos a negarlo, sigue siendo de una visibilidad enorme, y más en estos años de recuperación en los que la presencia de visitantes va a ser espectacular, como lo fue el pasado ejercicio y como se prevé que ocurra en el próximo».

La inauguración será el viernes por la tarde, en la que el público podrá contemplar los bocetos una vez haya pasado la comitiva oficial.