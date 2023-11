Las comisiones de falla han finalizado el círculo de la pandemia con una característica común: la estabilidad. Por lo menos, en las secciones más exigentes, en las que el esfuerzo económico es mayor. En el año en el que ya no hay más ayudas extraordinarias, pero donde todo el que tenía que volver al censo lo ha hecho, donde el panorama ya es similar a 2019, los vaivenes han finalizado y la historia viene a ser prácticamente la misma que, por ejemplo, el año pasado. Eso es lo que se deduce de la clasificación de fallas dada a conocer, de manera provisional, en la Junta Central Fallera. Con su publicación queda el periodo de alegaciones para llevar a cabo los cambios que puedan suscitarse y que, tradicionalmente, son puntuales, para rematar con el refrendo de la asamblea de presidentes.

154.000 euros más: 8,86 millones invertidos

Entre los datos que se descubren de las declaraciones también están las cuantías declaradas. Por ejemplo, la Especial declarará 70.000 euros más que el año pasado: de 1,43 millones a millón y medio. Y también hay 55.000 euros más en la Primera A, que pasa de una suma total de 923.000 euros el pasado ejercicio a los 978, ya muy cerca del millón, en el próximo mes de marzo.

En total serán 8,86 millones los euros invertidos en falla. Así lo ha desvelado el concejal Santiago Ballester con la declaración de precios, al ser "154.000 euros más que el año pasado, que fueron 8.712.000 euros los declarados entre fallas grandes e infantiles.

Muy pocos cambios arriba

En fallas grandes, la Especial y la Primera A son las mismas que en 2023 y tan sólo se produce la caida de dos en Primera B, Padre Santonja y Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, que bajan simplemente dos categorías hasta la Segunda B -y aún en el caso de la primera, se intuye que año pasado hubo un esfuerzo por el 50 aniversario-.

En las infantiles ocurre más de lo mismo: de la Sección Especial sólo se cae la que había subido el año pasado, Linterna-Na Robella y en primera hay un intercambio: se despiden Grabador Esteve-Cirilo Amorós y San José de la Montaña-Teruel (bajan apenas una y dos secciones) y, por contra, regresan Sueca-Literato Azorín y San José de la Montaña-Teruel.

Estabilidad es la palabra clave porque, además, apenas se producen grandes subidas o grandes desplomes. Las comisiones parecen haber establecido claramente su banda de gasto para monumento y no se salen del mismo. Hay algún descenso más pronunciado en el que, por ejemplo, están algunas de las comisiones con incidencias del pasado año y que se antoja que están reestructurando su cuenta de gastos. Aunque el más acusado es el de Cádiz-Cura Femenía -de Tercera C a Sexta B- pero que no es relevante por cuanto se trata de una falla que hace la propia comisión.

Dos nuevas que suben

La subida más llamativa es la de la Nova de Campanar (Rafael Alberti-Serra Calderona) que, en su segundo año, pasa desde la Octava C a la Quinta A. Otra de las nuevas, Doctor García Brustenga, ya empezó en categorías medias, Quinta A y ahora ya asoma a la Tercera C. Ingeniero Manuel Soto se mantieen en perfil bajo. Las tres tienen que pasar este año el refrendo del segundo año para conseguir su autorización definitiva.

Una fuera de concurso

Sí que es llamativo, por contra, que Montesa-Doctor Marañón se queda fuera de concurso al declarar tan sólo 990 euros, mientras que en la infantil, con 900, sí que estará en el concurso. Acompañará de esta forma a Arrancapins, que nunca participa en el concurso por renuncia propia

SECCIÓN ESPECIAL

Convent de Jerusalem-Matemàtic Marzal 245.000

Exposició-Misser Mascó 182.000

Pilar, pl. 175.000

Na Jordana 170.000

Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana 170.000

Almirall Cadarso-Comte d'Altea 160.000

Sueca-Literato Azorín 156.000

Cuba-Literat Azorín 150.000

Regne de València-Duc de Calàbria 96.000

PRIMERA A

Espartero-Ramón y Cajal 99.000

Ribera-Convent de Santa Clara 85.000

Mestre Gozalbo-Comte d'Altea 80.000

Gravador Esteve-Ciril Amorós 80.000

Ciscar-Borriana 75.000

Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà 70.000

Comte de Salvatierra-Ciril Amorós 60.000

Mercat Central, pl. 48.500

Mercé, pl. 48.500

Sant Vicent-Periodista Azzati 46.000

Arquebisbe Olaechea-Sant Marcel·lí 46.000

Illes Canàries-Trafalgar 45.000

Llanterna-Na Rovella-Av.de l’Oest 40.000

Quart-Palomar 40.000

Just Vilar-Mercat del Cabanyal 40.000

Quart Extramurs-Velázquez 38.000

Jerónima Galés-Litògraf Pascual i Abad 37.000

PRIMERA B

Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite 40.000

Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals 40.000

Avinguda de l'Oest 39.900

Gayano Lluch 37.500

Pintor Segrelles, pl. 36.200,03 €

Doctor Collado, pl. 35.000

Lo Rat Penat 35.000

Bisbe Amigó-Conca 35.000

Ferran el Catòlic-Àngel Guimerà 33.000

Ramiro de Maeztu-Els Lleons 32.000

Joaquim Costa-Comte d'Altea 32.000

Santa Maria Micaela-Martí l'Humà 32.000

Baró de San Petrillo-Leonor Jovani 29.000

Arxiduc Carles-Músic Gomis 27.500

SEGUNDA A

Vicent Sancho Tello-Xile 27.000

Peu de La Creu-En Joan de Vila-Rasa 26.500

Serrans-Els Furs, pl. 26.000

Reina-Pau-Sant Vicent 25.100

Marqués de Montortal-Berní i Català 25.000

Sapadors-Vicent Lleó 25.000

Alqueries de Bellver-Garbí 25.000

Pizarro-Ciril Amorós 25.000

Molinell-Alboraia 23.200

Indústria-Sants Just i Pastor 23.000

Pintor Salvador Abril-Peris i Valero 22.000

Isabel la Catòlica-Ciril Amorós 22.000

Sant Josep de la Muntanya-Terol 20.000

Montortal-Torrefiel 19.250

SEGUNDA B

Carrera de Malilla-Enginyer J. Benlloch 22.000

Jesús-Sant Francesc de Borja 22.000

Barri de La Llum 22.000

Ceramista Ros-Josep Maria Mortes Lerma 22.000

Pare Santonja-Cardenal Benlloch 21.600

Burjassot-Pare Carbonell 21.000

Pius XI-Fontanars 21.000

Bilbao-Maximilià Thous 20.800

Cadis-Els Centelles 20.500

Tomasos-Carles Cervera 20.000

Monteolivete 20.000

Blocs Platja 20.000

General Llorens 20.000

València-Teodor Llorente 20.000

L'Alguer-Enginyer Rafael Janini 20.000

Doctor Gil i Morte-Doctor Vila Barberà 20.000

Andreu Piles Ivars-Salvador Tuset 19.800

Doctor Serrano-Carles Cervera-Clero 19.499

TERCERA A

Mossén Sorell-Corona 19.000

Arxiduc Carles-Xiva 19.000

Frederic Mistral-Murta 19.000

Barri Beteró 19.000

Maties Perello-Lluís de Santàngel 19.000

Doctor Marañón-Mestre Palau 18.900

Doctor Joan Josep Dómine-Port 18.630

Barri de Sant Josep 18.500

Carrera de Malilla-Illa Cabrera 18.500

Marqués de Solferit 18.480

Cristòfol Sorní-Mestre Martín 18.040

Bosseria-Tossal 18.000

Regne de València-Ciscar 18.000

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió 18.000

Espartero-Mestre Plasencia 18.000

Tenda, pl. 18.000

Av.de França-Alfred Toran i Olmos 18.000

Manuel Melià i Fuster-Carles Cortina 18.000

TERCERA B

Castelló-Sogorb 18.000

Tribunal de les Aigües 18.000

Ferros-Joan Baptista Perales 17.500

Albereda-França 17.499,02 €

Joan d'Aguiló-Gaspar Aguilar 17.000

Joaquim Costa-Borriana 17.000

Sant Vicent Màrtir-Pianista Empar Iturbi 17.000

Campament-La Iessa 17.000

Mendizábal 17.000

Cadis-Literat Azorín 16.524,24 €

Camí Nou de Picanya-Nicolau Primitiu 16.550

Doctor Olóriz-Arquebisbe Fabián i Fuero 16.500

Albacete-Marvà 16.500

Barri de Sant Isidre 16.500

Mestre Rodrigo-General Avilés 16.500

Aras de Alpuente-Castell de Pop 16.499,01 €

Lope de Vega, pl. 16.335

Cuba-Buenos Aires 15.500

TERCERA C

Barraca-Espadà 16.000

Azcàrraga-Ferran el Catòlic 16.000

Marqués de Montortal-Josep Esteve 16.000

Glòria-Felicitat-El Tremolar 16.000

Progrés-Teatre de la Marina 16.000

Sant Ignasi de Loiola-Jesús i Maria 16.000

Regne de València-Sant Valer 16.000

Poeta Alberola-Totana 16.000

Peris i Valero-Cuba 16.000

Cervantes-Pare Jofré 15.750

Marià Benlliure-Séquia de Tormos 15.500

Benicadell-Sant Roc 15.400

Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós 15.000

Mare de Déu de Lepant, pl. 15.000

Palleter-Erudit Orellana 15.000

Pintor Maella-França-Menorca 15.000

Dr. García Brustenga - Vicente Barrera Cambra 15.000

Cadis-Dénia 14.800

CUARTA A

Costa i Borràs-Agustina d'Aragó 15.000

Carrera de Sant Lluís-Doctor Waksman 15.000

Tres Forques-Conca-Pérez Galdós 15.000

Nord-Doctor Zamenhoff 15.000

Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells 15.000

Barri Quint-Pizarro 15.000

Jacinto Benavente-Regina Na Germana 15.000

Sagunt-Sant Antoni-Pare Urbano 14.980

Grups Mare de Déu del Carme 14.500

Olivereta-Cerdà i Rico 14.190

Cuba-Dénia 14.000

Major-Moraira-Natzaret 14.000

CUARTA B

Alberic-Heroi Romeu 14.000

Baró de Patraix-Conca 14.000

Segòvia, pl.-Doctor Tomàs Sala 14.000

Periodista Gil Sumbiela-Assutzena 14.000

Santiago Rusiñol-Comte de Lumiares 14.000

Mercat de Castella 13.800

Cuba-Puerto Rico 13.500

Tarongers-Universitat Politècnica 13.200

Ramon de Rocafull-Comte d'Alaquàs 13.000

L'Equador-Alcalde Gurrea 13.000

L'Eliana-El Cid 12.900

Barraca-Església del Rosari 12.000

Rodríguez de Cepeda-Llorenç Palmireno 12.000

CUARTA C

Pelai-Matemàtic Marzal 13.000

Lluís Lamarca-Velázquez 13.000

Conserva-Berenguer Mallol 13.000

Bailén-Xàtiva 13.000

Bisbe Jaume Pérez-Lluís Oliag 13.000

Nàquera-Lauri Volpi 13.000

Isaac Peral-Méndez Núñez 13.000

Sants Just i Pastor-Serradora 13.000

Sant Vicent-Marvà 12.960

Nador-Miraculosa 12.500

Avinguda de Burjassot-Joaquim Ballester 12.500

Illes Canàries-Dama d'Elx 12.500

Poeta García Lorca-Oltà 12.500

Poeta Llorente 12.500

Acàcies-Picaio 12.000

Veneçuela-Agustí Sales 12.000

Sant Antoni 12.000

Oltà-Juan Ramón Jiménez 12.000

QUINTA A

República Argentina-Doctor Pallarés Iranzo 12.000

Campanar-Hipòlit Rovira 12.000

Rosari-Calabuig, pl. 12.000

Enginyer Manuel Maese-Cristóbal Llorens 12.000

Rafael Alberti - Serra Calderona 12.000

Giorgeta-Roís de Corella 11.800

Sant Bult, pl. 11.500

Serra Martés-Miguel Servet 11.500

Goya-El Brasil 11.495

Iecla-Cardenal Benlloch 11.484

Sant Vicent de Paül-Dip. Clara Campoamor 11.200

Arbre, pl. 11.000

Plaça d'Espanya-Ramón y Cajal-Pintor Benedito 11.000

Arts i Oficis-Actor Llorens 11.000

Lleons-Poeta Mas i Ros 11.000

Calvo Acacio 11.000

Mestre Arambul Sanz-Campanar 11.000

Rubén Darío-Fra Lluís Colomer 11.000

QUINTA B

Riu Segura-Forn d'Alcedo 11.000

Hellín-Pere de Luna 11.000

Francesc Climent-L'Uruguai 11.000

Primat Reig-Vinaròs 10.890

Sant Rafael-Antón Martín 10.400

Ciutat de l'Artista Faller 10.000

Poeta Asins-Alegret-Puçol 10.000

Rubén Vela-Doctor Waksman 10.500

Xiva-Francisco de Llano 10.500

Poeta Emili Baró-Enric Ginesta 10.450

Sant Pere-Mare de Déu de la Vallivana 10.008

Borrull-Túria 10.000

Carabasses-En Gall 10.000

Doctor Peset Aleixandre-En Guillem Ferrer 10.000

Primat Reig-Sant Vicent de Paül 10.000

Lluís Cano, pl. 10.000

Cuenca Tramoyeres-Guàrdia Civil 10.000

Menéndez y Pelayo-Catalunya 10.000

QUINTA C

General Pando-Serrano Flores 10.000

Alacant 10.000

Llibertat-Teodor Llorente 10.000

Camí de Montcada-Pintor Jacomart 10.000

Riu Tajo-Cavite 10.000

Pere Cabanes-Comte de Lumiares 9.700

Creu i Mislata 9.700

Mercat de Russafa, pl. 9.400

Alemanya-El Batxiller 9.400

Pérez Galdós-Calixt III 9.350

Avinguda de Valladolid-Enginyer Vicent Pichó 9.350

Manuel de Falla-Tamarindes 9.300

Universitat Vella-Patriarca, pl. 9.300

La Creu, pl.-Els Àngels 9.200

Salamanca-Comte d'Altea 9.000

Pintor Salvador Abril-Pere III El Gran 9.000

Lepant-Guillem de Castro 9.000

Sequiota, pl.-El Palmar 9.000

SEXTA A

Tres Camins-Pinedo 9.000

Sagunt-Sant Guillem 9.000

Mestre Aguilar-Maties Perelló 9.000

Doctor Sanchis Bergón-Túria 9.000

Pare Viñas-Agustín Lara 9.000

Josep Benlliure-Teatre de la Marina 9.000

Pare Alegre-Enric Navarro 9.000

Negret, pl. 9.000

Castielfabib-Marqués de Sant Joan 9.000

Polo y Peyrolón-Ciutat de Mula 9.000

Ripalda-Beneficència-Sant Ramon 8.750

Músic Espí-Gravador Fabregat 8.550

Corretgeria-Bany dels Pavesos 8.500

Fra J. Rodríguez-Pintor Cortina 8.500

Visitació-Oriola 8.500

Gravador Jordán-Escultor Pastor 8.500

Guardacostes-Músic Jarque Cualladó 8.500

Pere Cabanes-Joan XXIII 8.500

SEXTA B

Carters-Litògraf Pasqual i Abad 8.500

Jacint Labaila-Manuel Simó 8.450

Santa Cruz de Tenerife 8.300

Enginyer Josep Sirera-Pius IX 8.200

Blas Gámez - Ángel Villena 8.001

Vidal de Canyelles-Sánchez Coello 8.000

Trinitat-Alboraia 8.000

Camí de Barcelona-Travessera i Camí de Montcada 8.000

Doctor Manuel Candela-Av.del Port 8.000

Ausiàs March-Na Rovella 8.000

Antonio Molle-Gregorio Gea 8.000

Av. de la Plata-La Senyera 8.000

Carrera de Sant Lluís-Rafael Albiñana 8.000

Ministre Luis Mayans-Argenter Suárez 8.000

Mare de Déu de la Cabeça-J.M. Mortes Lerma 8.000

Riu Bidasoa-Comte de Torrefiel 8.000

Cadis-Mossén Femenia-Puerto Rico 8.000

Borrull-Socors 7.500

SEXTA C

Sèneca-Iecla 7.500

Reina-Vicent Guillot 7.500

Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa 7.500

Mossén Josep Cuenca-Pinedo 7.500

Norman Bethune - Guillem Despuig 7.500

Sevilla-Dénia 7.300

La Vall de Laguar-Pare Ferris 7.000

Sant Josep de Pignatelli-Doctor Peset Aleixandre 7.000

Ferran el Catòlic-Erudit Orellana 7.000

Rojas Clemente, pl. 7.000

Mestre Valls-Mariner Albesa 7.000

Felipe Bellver-Mare Ràfols 7.000

En Plom-Guillem de Castro 7.000

Jesús, pl. 7.000

Sèneca-Poeta Mas i Ros 7.000

Mestre Serrano-Alacant 7.000

Doctor Álvaro López-Sant Joan de Déu 7.000

Pius XII-Jaume Roig 7.000

SÉPTIMA A

La Pobla del Duc-Benipeixcar 7.000

Josep Maria Haro-Poeta Mas i Ros 7.000

Embarcador-Historiador Betí 7.000

Sant Joan Bosco-Duc de Mandas 6.850

Ripalda-Soguers 6.750

Patraix, pl. 6.600

Josep Soto Micó-Síndic Mocholí 6.600

Llorers-Arquitecte Lucini 6.500

Fontcalent-Lebon 6.300

Vivons-Romeu de Corbera 6.250

Dalt-Sant Tomàs 6.000

Joaquim Navarro-Carrícola 6.000

Daroca-Pare Viñas 6.000

Poeta Altet-Benicarló 6.000

Escalante-Marina 6.000

Mestre Bellver-Marià Ribera 6.000

Pintor Pasqual Capuz-Fontanars 6.000

Alcàsser-Iàtova 6.000

SÉPTIMA B

Carretera d'Escrivà-Coop. de Sant Ferran 6.500

Actor Mora-Constitució 6.000

Pintor Stolz-Burgos 6.000

Manuel Arnau-La Creu Coberta 6.000

Humanista Mariner-Manuel Simó 6.000

Fermín Galán i García Hernández-Primavera 6.000

Pi i Margall-Arturo Cervellera 6.000

Regne de València-Mestre Serrano 6.000

Benimodo-Enginyer Dicenta 6.000

Moreria, pl. 6.000

Puebla de Valverde-II República Espanyola 6.000

La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés 6.000

Camí d'Alba-Castell de Cullera 5.700

Josep Maestre 5.500

Portugal-Fragata 5.500

Pare Domènech-Pius XII 5.500

Blanqueries 5.500

Vicent Castell Maíques, pl. 5.400

SÉPTIMA C

Marqués de Lozoya-Poeta Josep Cervera i Grifol 5.300

Josep Maria Bayarri-Los Isidros 5.300

En Sendra-Coll, pl. 5.100

Conchita Piquer-Monestir de Poblet 5.000

Alfons el Magnànim-Nau-Bonaire 5.000

Burjassot-Serra d'Agullent 5.000

Saineter Arniches-Arquitecte Ribes 5.000

Salvador Giner-Gregori Gea 5.000

Lepant-En Joan d'Àustria 5.000

Ciutat de Córdova-Vicent Tomàs Martí 5.000

Maria Ros-Sant Tomàs 4.500

Barraca-Columbretes 4.400

Marqués de Caro-Doctor Chiarri 4.000

Sant Miquel-Vicent Iborra, pl. 4.000

Escalante-Empar Guillén 4.000

OCTAVA A

Doctor Domingo Orozco-Bailén 4.950

Josep Benlliure-Vicent Guillot 4.500

Pianista Martínez Carrasco-Eslida 4.500

L'Alcota-Sagunt 4.500

Menorca-Lluís Bolinches 4.500

Àngel Villena-Pintor Sabater 4.200

Misser Rabassa-Poeta Maragall 4.100

Murillo-Palomar 4.015

Vilanova de Castelló-Horticultor Galán 4.000

Àngel, pl. 4.000

Carcaixent-Compromís de Casp 4.000

Joan Baptista Vives 4.000

Mestre Lope-Josep Carsí 4.000

Mossén Milà, pl. 4.000

Cases de Bàrcena 4.000

Maria Ros-Manuel Iranzo 4.000

Grup de Peixcadors del Perellonet 4.000

Manuel Melià i Fuster-María Fernanda D'Ocón 4.000

OCTAVA B

Quart-Túria 4.000

Isaac Peral-Misser Mascó 4.000

Baix-Mesó de Morella 3.950

Senent Ibáñez-Massarrojos 3.850

Doctor Gómez Ferrer 3.778

Escultor García Mas-Puerto de Santa María 3.700

Enginyer Manuel Soto - França 3.690

Lluís Oliag-Mariola-Granada 3.500

Hondures, pl. 3.500

Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera 3.500

Cedre-Explorador Andrés 3.500

Antiga Senda de Senent-Albereda 3.300

Pouet, pl. 3.003

Santa Creu, pl. 3.000

Pérez Galdós-Jesús-Mestre Sosa 3.000

Evarist Bas-Cullera 3.000

Luz Casanova-Pare Espasa 2.900

Portal de la Valldigna-Salines 2.500

OCTAVA C

Pere María Orts i Bosch, pl. 3.000

Pintor Domingo-Guillem de Castro 2.750

Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta) 2.750

Guillem de Castro-Triador 2.700

Guillem Sorolla-Recaredo 2.500

Doctor Berenguer Ferrer, pl. 2.500

Sant Joan, pl. 2.500

Mont de Pietat 2.400

Alfara del Patriarca-Periodista Gil Sumbiela 2.300

Mare de Déu de la Fontsanta 2.200

Hort de Sant Valer-La Plata 2.100

Burjassot-Carretera de Paterna 2.000

Màlaga-Doctor Montoro 2.000

Blasco Ibáñez-Mestre Ripoll 2.000

Poble, pl.-Sant Roc 2.000

Pare Lluís Navarro-Remunta 2.000

Poetes Anònims-Real de Gandia 2.000

L'Horta Sud-La Costera 2.000

FUERA DE CONCURSO

Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades 7.260

Montesa - Dr. Marañón 990