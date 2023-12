La comisión de la Plaza del Pilar finalizará el año 2023 e iniciará 2024 con una iniciativa solidaria original, consistente en poner a la venta réplicas individualizadas del protagonista de la falla que plantarán el próximo mes de marzo con un objetivo benéfico.

El 22 de diciembre, el casal abrirá sus puertas para celebrar un Cóctel Solidario y la presentación del proyecto MaldoxIncliva y ya ahí empezará la venta de los muñecos, de los que se han elaborado 500 copias al precio de 20 euros.

Arpillera para las agujas

“Maldo” es un muñeco de reminiscencias haitianas. Es una figura realizada con arpillera rellena y representa a un objeto al que se hace vudú. En principio, y según la historia construida para este año, el muñeco (cuyo nombre hace referencia a la calle Maldonado, esa por la que entran las fallas del Pilar durante la “plantà”) parece haber sido víctima de algún tipo de conjura. Ese particular vudú es el que se ha guionizado como causa de que, en los últimos años, la comisión no consiga pasar del segundo premio de la Sección Especial. “Tanta desgracia y tanta mala suerte no puede ser casualidad. ¿Me estarán haciendo vudú?”.

Ya desde la presentación del proyecto en “Una Festa per a Tots”, el artista Paco Torres lucía por todas partes un muñeco Maldo.

Hacer vudú al cáncer

Ahora, medio centenar de “Maldos” estarán a disposición desde esa particular presentación. Las copias, numeradas y exclusivas, permitirán recaudar dinero íntegramente al Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de València (Incliva) porque una de las cosas a las que se hará vudú durante el ejercicio es al cáncer. “En la Falla Plaza del Pilar creemos que la mejor manera de hacer vudú al cáncer para vencerlo es investigar y tenemos confianza plena en la labor que realizan desde Incliva”.