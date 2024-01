Casi quinientos falleros y falleras han tomado parte en "el concurso de teatro amateur más grande de España", el de la Junta Central Fallera, al que hay que añadir todo el elenco de directores y a las cuadrillas de falleros en la sombra, dedicados a decoración y vestuario. Con todo ese conglomerado, más los casi diez mil espectadores, las representaciones teatrales reivindican su papel dentro de la cultura autóctona y su capacidad de cohesionar socialmente dentro de la realidad fallera.

La entrega de las nominaciones -a doce días de que la Academia desvele los nominados al Óscar- no tiene tanto tiempo como el concurso, que este año está celebrando su 50 aniversario, supone un primer paso y también delimita más claramente los protagonistas en las Galas de la Cultura, que se celebrarán los días 21 y 22 de febrero.

Casi un centenar en la categoría "vivero"

Las cifras dadas a conocer por la delegación con motivo de la lectura incluye el recuento de 462 actores y actrices entre todas las modalidades, destacando especialmente la presencia de 89 en la modalidad juvenil, la particular lanzadera previa a entrar en los grandes grupos.

Ascensos y descensos

El premio grande, el de mejor obra de Primera Categoría, registra un notable cambio entre los nominados: tan sólo dos de los cinco finalistas repitieron el pasado año: Reino de València-Duque de Calabria y los ganadores 2023, Fray J. Rodríguez-Pintor Cortina. Lo completan Cádiz-Cura Femenía, Borrull-Turia y Sevilla-Denia, ésta recién ascendida a la categoría. Fray J y Borrull, se repartieron la mayor cantidad de nominaciones en la máxima categoría, con siete.

Hay que recordar que el concurso adulto funciona como una liga de fútbol: los cinco primeros suben y los cinco últimos bajan de categoría -suben o se les invita a subir-. Esto significa que los nominados de Tercera y Segunda ya saben que militarán una división más arriba. Así, estarán el año próximo en la máxima categoría, como mínimo, Periodista Gil Sumbiela-Azucena (que vuelve tras descender el año pasado), Doctor Olóriz y Manuel Arnau-Creu Coberta. Las otras dos (Fray J. y Reino) no subirán porque ya lo están y estos cuadros tienen el valor de "equipos filiales", que no pueden subir para no duplicar presencia.

Tanto Regne, aunque no pueda materializarlo, como Olóriz suman sus segundos ascensos consecutivos.

De Tercera a Segunda ascienden En Plom-Guillem de Castro, Rubén Darío-Fray Luis Colomer, Dr. Gil y Morte-Dr. Vila Barberá, Mercado de Castilla y Actor Mora. A posteriori, y como nota informativa, se da a conocer la clasificación completa, lo que implica conocer los cinco equipos que descienden de categoría Primera a Segunda y de Segunda a Tercera.

En infantiles dirimirán el reparto de los cinco primeros premios de obra las comisiones de Fray J. Rodríguez, San Marcelino (ésta llegará además con un total de diez nominaciones), Duque de Gaeta, Rubén Darío-Fray Luis Colomer y Sagunto-Padre Urbano.

Premios ya asegurados y dos falleras de la corte nominadas

Entre las curiosidades, hay ya dos premios asignados a otras tantas comisiones. El actor novel de Segunda se lo jugarán entre Jairo Briz y Marcos Mascarell, ambos de Maestro Bellver-mariano Ribera y Quart-Palomar, sí o sí, se lleva el de Obra Inédita porque son la única candidata. Y dos falleras de la corte infantil estarán en la Gala tanto presidiéndola como optando a premio. Sofía Artal, a actriz principal, que ya tiene en sus vitrinas y Martina Dorado como actriz novel.