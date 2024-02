Policía y Movilidad decidirán el traslado de la Crida al 3 de marzo

La concejalía de Fallas y la Junta Central Fallera darán a conocer hoy martes, si no hay ya más demora, las fechas en las que se reubican los actos suspendidos por el Luto Oficial, que acabó ayer. Esto es, las galas de la Cultura y Fallera y el combo de Macrodespertà, Entrada de Bandas y Crida.

Se trata de unos cambios que pueden parece fáciles de origen, pero que al final dependen de otros factores como son las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Movilidad. Además de que hay que considerar que la ciudad no es sólo Fallas y que se celebran otros eventos. Así, para cuadrar estos actos hay que tener en cuenta los ya señalados en el programa y esos otros eventos. Por ejemplo, el viernes 1 no hay más acto que la primera «mascletà» del ciclo, pero por la tarde es el Pregón de la Semana Santa Marinera y hay grandes movimientos de autobuses urbanos y de transporte escolar.

El día 2, Cabalgata del Ninot y fútbol

El sábado 2 está programada la Cabalgata del Ninot y un espectáculo pirotécnico a medianoche. Pero sobre todo juega el Valencia CF con el Real Madrid. Y el domingo 3, aparte de que las agrupaciones habían programado sus «despertaes», hay ya a mediodía un Cant de l’Estoreta y el homenaje a Segrelles, actos que con compatibles con la Macrodespertà. Por la tarde hay un espectáculo pirotécnico a las ocho.

La lógica del día 3

Por estas razones, la lógica de los acontecimientos debería prever que la Crida tuviera lugar el domingo 3. Sin embargo, desde el ayuntamiento son excepcionalmente prudentes y no quieren dar un paso sin tener el visto bueno de los responsables de la seguridad y el tránsito. Razón por la que sorprende que, a día de hoy, no se haya anunciado el calendario definitivo.

Crida en marzo en 2020

Lo que es evidente es que la Crida tendrá lugar a inicios de marzo. Algo que tampoco es, en principio, ningún drama: sin ir más lejos, la de 2020 tuvo lugar un 1 de marzo, no teniendo ninguna circunstancia extraordinaria que lo desplazara.

Moisés Domínguez

Y las Galas...

Las Galas no dependen tanto de movilidad como de la disponibilidad de teatro y Feria de Muestras. A falta de establecimiento, la que menos importa es la Gala Fallera. Tanto como que si se trasladara a después de Fallas, tampoco pasaría nada. Más aún: no son pocas las voces que aseguran que si este acto desapareciera, la fiesta no perdería nada. Por lo menos, en el formato actual. La de la Cultura sí que es urgente porque son premios y deben entragarse antes de que lleguen las fiestas.