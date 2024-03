Catalá: "Estamos satisfechos de cómo han ido las Fallas en seguridad y limpieza, pero hay cosas que mejorar"

La alcaldesa Maria José Catalá ha realizado un balance provisional sobre las Fallas 2024 a falta de la cremà de esta noche y ha afirmado: "Estamos satisfechos de cómo han ido las fallas en seguridad y limpieza, aunque hay cosas que mejorar", ha dicho. La alcaldesa ha remarcado que su máxima preocupación es que desde hace 2 años a esta parte, "en muchos casos, turistas" se proveen de "material explosivo ilegal" en grandes cantidades y los disparan "sin control" lo que va obligado a las Fuerzas de Seguridad a tomar medidas, que deberán endurecerse con vista al año que viene.

Por ende, ha achacado los retrasos en la Ofrenda " a que el primer día desfilaron 60.000 personas" lo que justifica que el acto terminase muy tarde.

Mazón reconoce el trabajo de bomberos y efectivos de seguridad

Por su parte, el presidente Carlos Mazón reconoció a la prensa que le "da pena que se acaben las Fallas de 2024" y llamó a valencianos y visitantes "a apurar cada segundo de este día de Sant Josep para disfrutarlo al máximo". "Esta mañana - ha dicho- me he despertado y he pensado en Maria Estela y Marina, las Falleras Mayores de València y he pensado: me da pena que se acaben las fallas". Además el jefe del Consell ha puesto en valor "el gran trabajo y la responsabilidad de los alcaldes y las alcaldesas de las decenas de municipios desde Borriana a Dénia que celebran sus fallas", y en las que sus autoridades, "nuestros bomberos y efectivos de seguridad" se multiplican para que las fiestas discurran "sin grandes incidentes, como ha ocurrido hasta ahora".

Sobre la mascletà disparada por Pirotecnia Mediterráneo, el presidente de la Generalitat ha confesado: "aún me tiemblan las piernas, hoy he tenido una epifanía, enhorabuena maestro", le ha espetado al pirotécnico.