Mientras se van anunciando candidaturas en la mayoría de poblaciones, Torrent sigue sin tener designadas a las personas que liderarán las listas de los principales partidos. Ni el PSPV, ni el Partido Popular, ni Compromís han decidido con qué persona concurrirá en 2023 y solo Ciudadananos, que actualmente forma parte de gobierno, ha optado ya por mantener a Raúl Claramonte, de nuevo en el número uno.

En el caso del PSPV-PSOE, el veterano alcalde Jesús Ros no utilizó el plazo establecido por su partido para ciudades de más de 20.000 habitantes para comunicar si continuaría o abandonaba, como sí lo hicieron otros mandatarios y mandatarias, en los dos sentidos. Así, la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, sí que anunció su retirada y un proceso de primarias colocó a la edila Cristina Mora en su lugar.

Pero Jesús Ros, que es la opción que la mayoría entiende que encabezará otra vez la lista, ha indicado que aún «medita» la decisión y que la tomará a su tiempo. Entre los nombres de sus posibles sustitutos suenan en el partido desde la diputada Trini Castelló hasta el portavoz municipal Andrés Campos, pasando por el exconcejal y director de À Punt, Alfred Costa.

Y la indecisión del alcalde socialista puede estar provocando que el Partido Popular mantenga en suspenso, hasta ahora, el nombramiento de Amparo Folgado como candidata, actual portavoz del grupo municipal y exalcaldesa. Y es que la cúpula del PP se debate entre confirmarla, por considerar que es la opción más apropiada dado que ganó el congreso local y está llevando a cabo una intensa precampaña en los barrios, o esperar a ver cuál es finalmente la decisión del PSPV. Con todo, la mayoría da por hecho que Amparo Folgado será la candidata en las municipales.

Folgado fue la alcaldesa que sustituyó a María José Català, cuando fue nombrada consellera en 2012 por Alberto Fabra aunque no revalidó el cargo en 2015 ya que, si bien el PP fue la fuerza más votada, una coalición de izquierdas colocó a Ros de nuevo en la alcaldía, que había vuelto a la política local una década después de dejar paso.

"Ciudadanos ha de volver a ser la llave de la gobernabilidad y la garantía de la estabilidad de en Torrent" Raúl Claramonte - Portavoz de Ciudadanos en Torrent

El censo de Compromís

Por su parte, la coalición Compromís también está a la espera. Aunque la ejecutiva local inició el proceso hace casi dos meses e incluso hay dos personas que se han postulado (el actual asesor del grupo, Xavi Martí, y la lideresa de Iniciativa, Maria Jesús Herrada), ya que el edil Pau Alabajos no continúa, el colectivo espera que la dirección valide el censo electoral porque «se han producido altas y se está comprobando que son correctas». Una vez se apruebe la lista de militancia, la dirección local convocará una asamblea para proponer la elección de candidatura por lista de consenso, una opción que no es la que defiende Iniciativa, que prefiere primarias. Si la asamblea no estuviera de acuerdo con este método, «habría que proponer otro» que se apruebe o, llegado el momento, hacer primarias internas.

Por ello, solo el concejal de Ciudadanos Raúl Claramonte ejerce actualmente de candidato. «Tenemos buenas perspectivas en Torrent y esperamos revalidar al menos el resultado de dos concejales. La marca no está fan fuerte como hace cuatro años pero la gente nos traslada que apoya nuestra gestión», afirma el edil, que gobierna con el PSPV y considera que Cs «ha de volver a ser la llave de la gobernabilidad y la garantía de la estabilidad de en Torrent».