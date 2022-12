La Banda Simfònica de L’Artística Manisense, dirigida por Bram Sniekers, participarà el pròxim dia 10 de desembre en el Certamen Internacional de Música Vila d’Altea amb l’obra "Concerto for Wind Orchestra" de Ximo Tarín Micó. La peça ha sigut composta per encàrrec de la societat musical manisera per a la seua interpretació com a peça lliure en el concurs.

En el certamen també participaran les bandes de l’Associaçao de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale (Portugal) i del Centre Instructiu d’Art i Cultura Vall d’Uixó de Castelló. Les tres bandes, a més de l’obra lliurement escollida per cadascuna, interpretaran també l’obra "Crecer" del compositor Santiago Quinto Serna, peça obligada del certamen, inspirada en la pel·lícula "Boyhood" de Richard Linklater. La banda de L’Artística Manisense ha participat en dos ocasions en el Certamen d’Altea, en 1996 i 2005. La primera d’elles, baix la direcció de José Miguel Micó Castellano, la banda es va fer amb el primer premi i la menció d’honor. Horari i ordre de participació L’edició número 48 del Certamen d’Altea tindrà lloc dissabte 10 de desembre a les 16:30 al Palau d’Altea d’aquesta localitat. La primera banda a actuar serà la Banda Marcial do Vale, mentre que L’Artística Manisense ho farà en segon lloc, i per últim serà el torn de la banda de la Vall d’Uixó. Clausurarà la competició la banda amfitriona, la Banda Simfònica de la Societat Filharmònica Alteanense. La Societat Musical L’Artística Manisense La Societat Musical L’Artística Manisense va nàixer en 1968 i actualment compta amb una banda simfònica amb més de 120 músics, una orquestra simfònica que enguany celebra el seu 30 aniversari i un cor polifònic. A més, la seua Escola de Música és un centre de referència en la localitat, amb més de 200 alumnes i una banda juvenil amb més de 60 integrants. La Banda Simfònica de L’Artística Manisense han participat en diverses ocasions en el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València així com en altres concursos i festivals, com ara el Certamen Internacional de Kerkrade, on la banda va participar en la màxima categoria per invitació expressa de l’organització. En l’actualitat, la banda està dirigida per Bram Sniekers, amb el qual va aconseguir el primer premi en el Certamen Nacional de Bandes de Música Ciutat de Cullera.