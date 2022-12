El Museu Comarcal de l'Horta Sud de Torrent se llenó en la tarde de ayer para reconocer el trabajo de la asociación Per l'Horta. Unas treinta personas no se quisieron perder la entrega de la Mención Colibrí 2022, otorgada por la Fundació Horta Sud con la colaboración de Caixa Popular, y que se ha convertido ya en un acontecimiento marcado en la agenda de l'Horta Sud, que se entrega la tercera semana de diciembre desde hace ya ocho años.

En esta ocasión, Per l'Horta fue la entidad premiada "por su acción de protección del territorio desde una perspectiva medioambiental y social". La entidad valenciana, que lleva a sus espaldas más de veinte años de trabajo ininterrumpido, puso en valor la importancia de la huerta especialmente desde tres vertientes: el papel agrícola, el papel ambiental y el papel identitario del territorio.

La encargada de recoger el galardón por parte de Per l'Horta, Alba Mompó, destacó la importancia de recibir un reconocimiento que desde la asociación quieren "hacer extensivo a todas las personas que ponen (o en algún momento han puesto) el cuerpo, el aprecio y el alma para defender el territorio", y que sirve para establecer nuevas sinergias, "imprescindibles, más que nunca, en un momento donde se están criminalizando la protección del territorio y la defensa de la vida".

Después de la entrega del premio, este año con nuevo diseño a cargo de Eugenio Simó, las personas asistentes mantuvieron un debate abierto sobre el papel de la sociedad civil en la defensa del territorio en el contexto de emergencia climática.

Entre otros, el debate abierto contó con la participación destacada del arquitecto y activista por el territorio Carles Dolç, que reivindicó la necesidad de hacer cambios tendentes a la austeridad, y dejar de entender todo el que no tiene que ver con crecimiento económico como negativo. Dolç quiso felicitar también a Per l'Horta por haber tomado el testigo de los movimientos de defensa del territorio “activos al País Valencià desde hace ya más de 40 años”, pero que “mientras antes eran todo movimientos de reacción, Per l'Horta aporta también elementos propositivos”.

Democratizar la tierra y asociarse

Volver a valorar la tierra fue uno de los aspectos más comentados del debate. En materia de energías renovables, las persones participantes destacaron que "a la tierra no se la está apoyando" y que esto conduce a que socialmente "cada vez se le otorgue menos valor". De este modo, afirmaban, "si a un productor le haces una gran oferta por un terreno agrícola es lógico que diga que sí", aunque sea por una actividad diferente a su función esencial.

Sobre el modelo de energía renovable fomentado: "está enfocado a una minoría rica y se está especulando con el territorio"

De hecho, sobre el modelo de energía renovable que se está fomentando se destacó que "está enfocado a una minoría rica y se está especulando con el territorio”. Por este motivo, defienden, "hace falta que el peso de la transición energética no solo recaiga en las zonas rurales”, aspecto que se puede conseguir, entre otros, "potenciando las instalaciones solares en techos industriales".

"Hay vida más allá del asfalto"

Asimismo, se tiró el guante a las administraciones públicas para que se replanteen la forma de obtener ingresos “sin tener que dañar el territorio”, y que entiendan que “hay que hacer ver a toda la ciudadanía que hay vida más allá del asfalto y que hay que preservarlo”. Especialmente, se destacó el valor territorial del área metropolitana de València, con "una huerta que puede alimentar directamente y de proximidad a su población y genera puestos de trabajo", hecho que posibilita "condiciones ideales para lanzar otra política".

Finalmente, las personas presentes destacaron que "con el sistema actual, no es casual que los conflictos urbanos más habituales vengan de intentos de urbanización en los terrenos con más valor ambiental", y que es necesario un empoderamiento ciudadano a través de las asociaciones para "poder hacer fuerza para defender el territorio y, consecuentemente, la vida".