El moviment ciutadà Per l'Horta rebrà el dijous dia 15 de desembre, en el Museu Comarcal de l'Horta Sud, el huité Menció Colibrí. El reconeixement, atorgat per la Fundació Horta Sud i amb la col·laboració de Caixa Popular, posarà en valor el treball d'aquesta entitat des de fa més de dues dècades per a la preservació de l'horta com a espai productiu i la protecció del territori des d'una perspectiva mediambiental i social.

Agrícola, ambiental i identitari

Per l'Horta, associació sense ànim de lucre sorgida després de la presentació l'any 2001 de la Iniciativa Legislativa Popular de defensa de l'horta de València com a espai natural protegit, que va recollir més de 117.000 suports, posa en valor la importància de l'horta especialment des de tres vessants: el seu paper agrícola, com a rebost de la ciutat; el seu paper ambiental, com a protectora dels efectes del canvi climàtic, i el seu paper identitari, com a element diferenciador i bressol de la cultura valenciana.

Segons la presidenta de la Fundació Horta Sud, Imma López, el treball incansable d'una entitat com Per l'Horta "no es pot arribar a mesurar ni amb tots els reconeixements". López, ha destacat el paper de l'associació, que en aquestes dues dècades "ha estat sempre al costat de les persones que treballen l'horta", i "s'ha posicionat sempre i de manera clara amb les problemàtiques mediambientals i socials del territori: des de la ZAL fins a l'ampliació del port, passant també per problemàtiques menys mediàtiques".

El reconeixement també vol remarcar el paper de la societat civil per a fer front a l'emergència climàtica

Amb aquest reconeixement, la Fundació Horta Sud i Caixa Popular volen remarcar també el paper de la societat civil per a fer front a l'emergència climàtica, "aspecte on Per l'Horta és, sens dubte, un referent".

En les set edicions anteriors de l'Esment Colibrí, s'ha reconegut a la Plataforma CIEs NO (2015), Pobresa Zero (2016), SETEM Comunitat Valenciana (2017), Centre Delàs d’Estudis per la Pau (2018), Open Arms (2019), Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí (2020) i Casal de la Pau (2021).