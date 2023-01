Compromís critica la "dejadez" del alcalde de Xirivella sobre la línea de tren C-3

"Michel Montaner fue quien montó y abanderó la 'Declaración de Xirivella' para pedir mejoras en la línea de tren C-3 que va a València y ahora la olvida. La dejadez con la reivindicación después de varios años es inaudita". En estos términos se expresa el portavoz de Compromís, Ricard Barberá, ante lo que considera "una dejadez" ante una "necesidad" de conexión del pueblo con la capital.

"La línea C-3 cada vez va a peor,. Si bien es cierto que ahora es gratis, no da confianza porque no sabes si llegará a la hora o no y lo que quiere la gente cuando usa el transporte público es la certeza de saber que el tren estará a la hora indicada", señala Barberá. Sin embargo, según el portavoz de Compromís, estas reivindicaciones "cayeron en el olvido".

"En 2015 se realizó la Declaración de Xirivella en la que Michel Montaner consiguió unir a todos los alcaldes y alcaldesas de los pueblos por los que discurre la línea C-3 (Xirivella, Alaquàs, Aldaia, Cheste, Loriguilla y Riba-roja) para reclamar mejoras. Algo inaudito que ahora ha desaparecido", critica Barberá. En este sentido, señala que, si bien el primer edil socialista de Xirivella "es capaz de abanderar movimientos reivindicativos, después los deja de lazo y estamos peor que hace ocho años".

"Se ha perdido una oportunidad"

La declaración de Xirivella se llevó a las Corts Valencianes, al Senado, al Congreso, a la Mancomunitat y a varios ayuntamientos y "de pronto" Michel Montaner se olvidó del tema. "No puedes desaparecer del mapa cuando abanderas una reivindicación colectiva y más cuando es una compartida por el 100 % de la población", señala Barberá.

En opinión del portavoz de Compromís, en 2020 "se perdió una oportunidad de destacar el quinto aniversario de la declaración de Xirivella, para dar un impulso a estas peticiones". "Lamentamos que el esfuerzo que hizo el alcalde reivindicando la declaración de Xirivella no se aprovechara en 2020 para realizar alguna acción potente en el ayuntamiento. Cambiar las cosas requiere insistencia y sumar la voluntad de muchos colectivos", concluye el portavoz de Compromís.