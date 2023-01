El candidato del PP en Aldaia inicia la precampaña con un "tardeo"

El candidato a la alcaldía de Aldaia por el Partido Popular y su equipo organizaron un evento el pasado viernes 28 de enero en el centro municipal llamado “La Casa del Tío Carmelo” donde se congregaron mas de 300 personas y así arrancar la precampaña cuando estamos a escasos 100 días de su inicio.

El evento consistió en un “tardeo” desde las 19 horas hasta las 23 horas donde los invitados pudieron conocer y conversar con el candidato a la alcaldía, con fondo de música, y un aperitivo en el que no faltó el tradicional “pimentó amb tonyina” de Aldaia cocinado por uno de los miembros de la candidatura. También contó con la presentación y actuación del famoso monologuista valenciano conocido por su etapa en el programa de televisión “El Hormiguero”, Jesús Manzano, que puso la nota de humor a la tarde.

La invitación al evento tenía un QR que al escanearlo desplegaba la confirmación al evento y un cuestionario para que el invitado se pronunciara sobre qué cambiaría en Aldaia. Las respuestas serán una herramienta más del equipo de campaña, a parte de las reuniones que están manteniendo con colectivos y entidades del mundo asociativo, para hacer partícipe a la ciudadanía de las propuestas de su candidatura.

Mas de 300 personas entre afiliados, simpatizantes, familiares y miembros de entidades y colectivos de la sociedad civil del municipio pertenecientes al mudo cultural, deportivo, social o económico de Aldaia se congregaron en el evento, que transcurrió de una manera informal y amena.

En su discurso Molins tras saludar y agradecer a organizadores y asistentes dijo:” Quiero que hoy sea un día de “germanor” y “de fer poble”, porque la política municipal no la hacen los partidos sino las personas”. Añadió: “Para los que no me conozcan quiero decir que mi forma de trabajar en los cargos de responsabilidad que he tenido y tengo en la empresa privada quiero aplicarlos a lo público, con mayor eficiencia y eficacia en la gestión de lo que es de todos los ciudadanos de Aldaia”.

El acto también sirvió para que Molins invitara a los asistentes a sumarse al proyecto que en positivo va a trabajar por el municipio y a integrarse con decisión e implicación. También agradeció la confianza que el Partido Popular, el presidente del PP de Aldaia y los integrantes del equipo que le acompaña han depositado en él.

Molins concluyó con dos pronunciamientos: “Para los que no conozcan mi forma ser y de trabajar quiero que sepáis que voy a dedicar esfuerzo, voluntad, profesionalidad, implicación, sencillez, humildad, honradez y pasión por Aldaia”. Añadió: “Me siento muy satisfecho y honrado con la designación para encabezar el equipo que va a regir el municipio en los próximos años y no os voy a defraudar”. El segundo fue decir: “Lo que yo me exijo a mí mismo, voy a exigirá al equipo que me acompaña”