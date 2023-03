La falla Cronista Vicent Beguer Esteve de Torrent ha dedicat el seu llibret faller, dirigit principalment per Ferran Martínez, a la música valenciana. Baix el projecte de Nova Flama (New Flame), la comissió presenta aquest treball basat en la diversitat cultural. New Flame sorgeix després de la cancel·lació del Diversity Festival que anava a celebrar-se el passat mes de juliol en la Ciutat de les Arts. L'esdeveniment es bassava en la idea de la cultura, i en aquest cas de la música, com una ferramenta de transformació social. La falla de Torrent anava a disposar d'un espai dedicat a la festa de les falles per als asistents, plantant un monument.

La falla Cronista de Torrent premia a Albert Sesé, Nova Vida i Beni Córdoba "New flame era un projecte pensat i dissenyat per a formar part de Diversity Festival, que tenia previst celebrar-se a la ciutat de les arts i les ciències a la fi del mes de juliol 2022 i la falla formaria part del contingut cultural del festival, mostrant a tots els visitants la potent eina de diversitat que són les nostres falles i la important labor sobre aquesta que es realitza dia a dia i des dels orígens de la pròpia festa en els casals fallers", expliquen en la introducció del llibret. Periodistes en el Llibret Entre el contingut del llibret, es pot trobar el treball de periodistes que fan a una reflexió al voltant de la música en valencià, amb una introducció realitzada per la delegada de l'edició de l'Horta d'aquest diari, Laura Sena. Aquesta part parla de diferents artistes com els torrentins Vicent Torrent d’Al Tall i Pau Alabajos, o el catarrogí Miquel Gil, fins a Aina Koda i La Fúmiga, passant per Bajoqueta Rock. "Vaig començar a escriure en castellà sense pensar-ho, perquè escoltava rap en castellà i em va influir. Però, va arribar un dia en què vaig pensar: parle valencià, pense en valencià, somie en valencià… perquè no vaig a escriure en valencià?". Són les paraules de Aina Koda, que es refereix a les raons per les que va decidir començar a fer música en valencià. "Les comparacions són odioses, però a Catalunya sí que hi ha un sector estructurat, també a base de grups valencians que han vist una eixida a les seues creacions. En aquest sentit, el músic creu que encara falta més professionalització i millor logística a la indústria valenciana. Hem d’empoderar el sector, perquè no és tant un problema de la indústria musical valenciana, sinó d’autoestima", comenta Àrtur Martínez, cantant del grup de la Fúmiga. Han sigut huit els periodistes que han participat en aquesta part del document: Ada Dasí, redactora en l’Horta del diari Las Provincias; Voro Contreras, redactor de Cultura del diari Levante-EMV; Violeta Peraita, redactora de l’Horta del diari Levante-EMV; Silvia Tormo, directora del diari El Meridiano de l’Horta; Verònica Castillo, periodista de l’Ajuntament d’Alaquàs, i Pilar Moreno, responsable de Comunicació de l’Ajuntament d’Albal i Coordinadora de la Xarxa d’Emissores Municipals. Història música valenciana Després de presentar als i les artistes que colaboren en el projecte de New Flame, així com els actes, fallers i falleres i els integrants de la comissió, es fa una introducció amb MJ Aledón com autora, que explica la relació entre la diversitat i la música. "Sense fer molt de camí, ací mateix a Torrent, tenim com a eixample una iniciativa que es va posar en marxa en 2015 per a la integració de persones vàlides, en talent i en un clar risc de quedar-se fora de joc pel simple, simplíssim fet de pertànyer a una altra cultura". Un exemple es el barri de Xenillet, que des de fa anys han sofrit problemes relacionats amb la exclusió social. Més tard, Jorge Sánchez fa un recorregut dels pioners de la cançó moderna a Torrent a les decades dels 50 i 60. Com el grup dels Golden, que entre els anys 58 i 66 van recórrer els escenaris de Torrent amb la seua música. Es poden trobar també articles dedicats a grups i artistes de l´actualitat de la localitat la Xenillet Band i, fins i tot, un altre dedicat al melòman José Luis Alabarta. Alba Català, una jove integrant de la falla, dedica una part del document faller a fer un repàs per comarques de la Comunitat Valenciana, dels grups i artistes de la música "a la valenciana". Bajoqueta Rock (Camp de Túria), Cactucs, Maluks (València), La Fúmiga (Ribera Alta), el famós grup de Zoo (La Safor) o el raper Arjé son alguns d'ells. De fet, la comissió ja va colaborar l 'any passat amb Andreu Cano (Arjé), que va dedicar una cançó parlant de la història de Cronista Vicent Beguer i la seua trajectòria al llarg dels anys. Falles reivindicatives Cronista Vicent Beguer Esteve ja estigué en el punt de mira mediàtic en les 'falles pandèmiques' de setembre de 2021, portant a terme un fet reivindicatiu amb el colectiu LGTBI, mostrant la imatge de dos falleres donant-se un bes.