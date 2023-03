Las dos fallas de Mislata que han sufrido el plante del mismo artista, Gómez Fonseca, intentan recuperar la normalidad fallera tras el disgusto de la noche de la plantà.

Tanto Salvador Giner-Gregorio Gea como Quint-Pizarro denunciaron este hecho a Junta Central Fallera, cuyo equipo de incidencias ha visitado esa primera hora de esta mañana ambas comisiones para dar parte de los hechos y comprobar el estado de la situación.

Si ya de por si, que te plante un artista es un gran palo para una comisión, más lo es si habías duplicado esfuerzos este año para celebrar el 50 aniversario. Es lo que le ha pasado a los falleros de Barri el Quint-Pizarro. “Decidimos tirar la casa por la venta y subir el presupuesto. Nos hemos gastado 15.000 euros-le quedan por pagar al artista 1.500 euros-, y hemos subido de categoría, a 4ª, y que te pase esto….Han jugado con nuestra ilusión”, señalan desde la comisión.

Esta falla ha decidido esta mañana empezar a plantar los ninots que tienen. Ninots que consiguieron in extremis anoche, cuando decidieron ir a buscar al artista a la Falla de València, Padre Jofre, para reclamarle su monumento, como otras tantas fallas que también se juntaron allí. “Nos dijo que tenía problemas de logística, en concreto con el tráiler, para traer todos los monumentos desde Alicante que es donde tiene el taller”, explican. Aún así, consiguieron que sobre la 1 de la noche les trajera algunos ninots, “y nos prometió que vendría a las 4 de la madrugada con más, y no lo hizo”.

Así que esta mañana, los falleros que se encontraban allí han decidido empezar a montar ellos los pocos ninots que tenían , “apenas un 15% del total de la falla, que encima este año era simbólico puesto que estaban representadas las primeras falleras mayores que tuvo la comisión cuando se creó hace 50 años”.

Eso sí, han decidido tirar para adelante. “Esto es hacer falla, que todos ahora nos pongamos a montar juntos. Si superamos una pandemia, ya podemos con todo”.

“Es duro ir a por el premio infantil”

No muy lejos de ese barrio, en Gregoria Gea, la comisión esta mañana tenía un sabor agridulce. El desplante sufrido por García Santoja en el monumento mayor les ha impedido celebrar el sexto premio de la decimo sexta sección logrado con el monumento infantil, elaborado por el mismo artista. “Él no vino, fueron algunos de sus trabajadores quienes trajeron la falla infantil y aprovecharon también para dejar algunos ninots embalados de la mayor, y ya no han venido más veces”, señala su presidente Esther.

Esta comisión ha decidido no plantar nada, y tampoco acudió al taller como sí han hecho otras comisiones. “Para qué, sabíamos que no íbamos a conseguir nada. Los hemos dejado embalados con el plástico porque nos dijeron que para denunciar era necesario dejarlo todo como lo hubieran traído”, señala la presidenta , quien explica que se han gastado 10.000 euros en las dos fallas, que han abonado casi en su totalidad, salvo 1.000 euros que siempre se dejan para después de la plantá.

La Fallera Mayor, Elisa Salom, afirma que “esto es lo que menos me esperaba, lo he pasado mal” y confiesa que “va a ser duro ir a recoger el premio infantil, pero ya no voy a pensar más, voy a recargar pilas y acabar las fallas a lo grande, porque la fiesta por suerte no para y tengo una gran comisión”.