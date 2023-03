La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez, ha llegado a Xirivella este viernes desde Madrid para contemplar la falla de Sant Antoni dedicada al trasplante de corazón, que busca dar voz a un asunto sobre el que aún hay mucho desconocimiento popular.

Con el título de "Renàixer", esta obra intenta, asegura su artista Víctor Navarro, "hacer una alegoría de la naturaleza de lo que es el ciclo de la vida". El concepto busca jugar con las cuatro estaciones: "desde el invierno, que es cuando ya se acaba la vida, cuando las hojas ya han caído y ya no hay vida, pasando por la primavera, que se representa a través del brazo y la mano, hasta llegar al corazón, que es el verano", ha explicado.

Tanto la Asociación Valenciana de Trasplantados de Corazón y Pulmón (Avatcor) como la ONT coinciden en que retrata muy bien el proceso que viven aquellas personas que están en esa situación vital. "Nosotros siempre decimos que nuestro trabajo es precioso, pero siempre en nuestros procesos hay dos historias: una historia de dolor, pérdida y sufrimiento y, al mismo tiempo, en paralelo, una historia que representa la primavera y el verano de una persona que está a la espera de una oportunidad para prolongar su vida. Es la vida que se va, que coincide con la vida que comienza", ha explicado Beatriz Domínguez.

Compromiso social

Desde la comisión Sant Antoni han asegurado que para ellos "siempre es importante que la falla no sea sólo fiesta, comida, cenas y cubatas" sino que también tenga un trasfondo "no sólo cultural, sino también social" y que desde el minuto uno tuvieron una conexión especial con Víctor Navarro, que propuso la idea para poner esta problemática en el centro, pues, cuenta, "no sabemos muy bien cómo funciona el tema del trasplante".

Por su parte, el presidente de Avatcor, Jaime Tormo, ha enfatizado en lo importante que es "sacar el mensaje a la calle, porque hace que vaya calando". Asegura que, al igual que opciones como la incineración están normalizadas, también debería estarlo la donación de órganos, pues "para ser donante no hace falta tener un carnet o tatuárselo, simplemente con que la gente de tu alrededor sepa tu voluntad es suficiente". También ha insistido en ello el artista fallero: "Muchas veces cuando tienes que despedirte de una persona querida pues no lo piensas. Igual es lo último que se te pasa por la cabeza. Pero es simplemente ponerse en una postura más altruista, aunque sea un momento duro, porque con ello puedes ayudar a otra persona a que siga viviendo".

España, líder mundial

Pese a que aún no es un tema completamente normalizado, España es líder mundial en donación de órganos, siendo el hospital valenciano de la Fe es el número uno en trasplantes. "Eso habla de los españoles: el español es solidario", celebra Navarro.

Por su parte, Beatriz Domínguez ha lanzado un mensaje a todas aquellas personas que están ahora mismo pasando por este proceso: "tenemos un sistema preparado para responder a las necesidades de cada paciente e intentar que cada persona que lo necesita reciba ese órgano a tiempo y con garantías de éxito".

Avatcor asegura que es imprescindible la ayuda psicológica en un momento así: "Nosotros lo que hacemos es acompañar a la gente que está dentro del protocolo de trasplante. Sólo el hecho de verte y de preguntarte a ti lo que no le preguntan a los médicos ya les da una esperanza mucho mayor. Es importante tener contacto con la gente que ha pasado por lo mismo. De esto se sale, los porcentajes de éxito son altísimos".