El movimiento vecinal paternero se queja del gasto en proyectos encargados por el ayuntamiento que "terminan en el olvido", el último que se ha conocido es I Plan de Acción de Gobierno Abierto 2022-2025, un documento "encargado y pagado" a una consultoría social especializada en igualdad de género y gobierno abierto de València. Se trata de un plan de 200 páginas impulsado por dos concejalías, la de Participación Ciudadana y la de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Paterna.

En el año 2019 desde el ayuntamiento se animaba a toda la vecindad a participar en el diseño del I Plan de Acción de Gobierno Abierto 2022-2025, mediante la puesta a disposición de un breve cuestionario sobre transparencia y acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas, entre otros aspectos incluidos dentro del concepto de Gobierno Abierto. Un plan de acción de gobierno abierto es un documento que define una serie de medidas para promover la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Estas medidas se elaboran de forma conjunta entre el gobierno y la sociedad civil organizada. En el documento de Plan al que ha tenido acceso FAVEPA, la concejala de Participación Ciudadana escribe: “Me comprometo a implementar todas y cada una de las acciones dispuestas en este documento, articulando más y mejores canales permanentes de información y codecisión, para hacer de Paterna un municipio orgulloso de su democracia local”.

Las medidas que se proponen en Plan de Acción de Gobierno Abierto son: Crear un portal de transparencia municipal que facilite el acceso a la información pública y la rendición de cuentas; impulsar la participación ciudadana en los procesos de decisión y evaluación de las políticas públicas; proteger el medio ambiente mediante la replantación de árboles y la Ordenanza municipal de protección del arbolado. "Todas ellas son medidas ya demandadas desde diferentes organizaciones, la Federación de Asociaciones Vecinales recurrió al Sindic de Greuges para que se cumpla la Carta de Participación Ciudadana o la Asociación en defensa del arbolado lleva años solicitando el cumplimiento de la Ordenanza municipal de protección del arbolado", explican.

El presidente de Favepa, Isabelo Juárez, aclara que la Carta de Participación Ciudadana "es una ordenanza vigente que no se cumple y es necesaria para fomentar la participación vecinal en el municipio. Por ello, hay que exigir al Ayuntamiento un esfuerzo para que la cumpla, sin participación no puede haber ni democracia ni transparencia”. Leandro Cantero, actual presidente del Consejo Territorial de Participación Ciudadana de Paterna y miembro de la junta directiva de la asociación vecinal de Alborxí, ha dicho lo siguiente sobre la participación ciudadana: “Se realizó un gran trabajo en la anterior legislatura, en la actual no se han convocado ni los consejos sectoriales de las diferentes áreas”.

Para Favepa, este es un proyecto "más pagado con dinero público, donde se desconoce si se cumplirá, igualmente ha pasado con el proyecto fallido para “Les Coves”, que costo más de 110.000 euros, el proyecto de soterramiento de la carretera de Manises por debajo de las vías o el proyecto de mejora de los pasos peatonales sobre las vías de ferrocarril o el proyecto de urbanización de “Pla del Pou” junto a Montecanyada".