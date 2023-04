Ante la multitud de quejas que ocasiona el actual servicio de bus, la concejala de Movilidad, Karin Jansen y el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, José Luis Sanz, han registrado conjuntamente una carta dirigida a la Conselleria competente para reclamar «un contrato puente que con carácter de urgencia se traduzca en un refuerzo importante de vehículos en las líneas de Metrobús que dan servicio a Xirivella, hasta que se inicie el nuevo servicio resultante del proceso de licitación en curso».

Según argumentan, «el extraordinario aumento de pasaje en las líneas de Metrobús a su paso por Xirivella debido en gran parte a la exitosa oferta de tarifas y abonos implementada por la Generalitat Valenciana, ocasiona no obstante hacinamiento en el interior de los vehículos hasta el punto que en numerosas ocasiones no se realizan las paradas previstas al no poder albergar más usuarios». «Dicha aglomeración» denuncian, «además de la evidente incomodidad que ocasiona, viene acompañada de una temperatura muy elevada por la falta de ventilación y refrigeración, que como es de esperar se irá agravando en los próximos días y meses».

Y terminan señalando que «aún siendo conocedores de que se haya en curso la licitación para la contratación de un nuevo servicio, que se prevé que traiga consigo la renovación de la flota de autobuses y un aumento de las frecuencias, entendemos que no podemos postergar hasta el día de su puesta en funcionamiento, que se estima entre tres y seis meses, unas mejoras que consideramos urgentes».