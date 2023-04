El Comité Electoral del Partido Popular de Torrent aprobó este martes por la noche, con tres votos a favor y dos en contra, la propuesta de candidatura para las municipales de mayo presentada por Amparo Folgado, que no incluye al líder del sector crítico (el de los partidarios en la agrupación de la exalcaldesa María José Català, candidata a les Corts y en el Ayuntamiento de València), Arturo García Gil.

Tal y como informa el equipo de Folgado, tras la aprobación, se reunió el Comité Ejecutivo Local en el que la candidata presentó, uno a uno, a las personas integrantes de la lista. “El PP ofrece a Torrent a las mejores personas, que van a dejarse la piel por los torrentinos, ofreciendo su tiempo y su esfuerzo por poner a Torrent en el lugar que se merece”, expresó.

Amparo Folgado ha insistido en que su proyecto "no es excluyente" en referencia a las críticas que horas antes le lanzaron Arturo García y los suyos por haber anunciado en un comunicado una lista sin haber celebrado ni una sola reunión con el otro sector para consensuar los nombres, tal y como aseguran que se pactó con la dirección regional cuando se la nombró candidata.

También la candidata afirma que en la reunión mantenida el martes por la tarde con el concejal Arturo García, éste "declinó" el ofrecimiento de sumarse él mismo y otra persona que él designara entre los diez primeros puestos. Por su parte, García ofrece una versión diferente del encuentro, en el que asegura que recriminó a Folgado que no cumpliera lo pactado, que consistía en que la lista sería elaborada al 50% con personas de ambos sectores en cremallera, y no solo dos plazas. "Le dije que no aceptaba esa lista y la insté a cumplir el acuerdo", explica.

Personas del mundo de las fallas y del movimiento vecinal

Por ello, el número dos, teóricamente reservado para el edil, pasa por ahora a José Maroto, Director Territorial de Empresas de la CAM y expresidente de la falla Avinguda. En el número 3 de la lista aparece el periodista y profesor Aitor Sánchez (3), mientras que en el cuarto puesto está Amparo Chust, actual asesora. El quinto lugar lo ocupa el concejal José Francisco Gozalvo (que tuvo la responsabilidad de Medio Ambiente cuando el PP gobernaba) y el sexto se ha reservado para uno de los fichajes anunciador por Folgado, la abogada Sonia Roca. Los concejales Ana Penalla y Salvador Císcar son el 7 y 8, respectivamente.

La cuarta incorporación anunciada por la candidata, la de Jorge Andreu Carcelén, vinculado al mundo del deporte y al asociacionismo, va en el 9, seguido del actual asesor José Vicente Gallego Madramany, en el 10. La lista se completa con personas militantes o fichajes como la que fue Reina del Encuentro en 2015 y Musa de la Música de la Unió Musical, Gema Guillamón (11) o el coordinador de NNGG en l’Horta Sud, Edgar Heimerl (14).

Del ámbito vecinal, aparecen en la lista el presidente de la AVV El Pantano, Ernesto Mateu (16); el secretario de la AVV Ramón y Cajal, Juan Moreno (22), y el expresidente de la AVV Camí d’Albal, Eduardo Contreras (21)."Los tres líderes vecinales han sido muy activos durante estos cuatro años, participando en el Consell del Barris organizado por Amparo Folgado con las asociaciones de vecinos de la ciudad de Torrent y pueden aportar su experiencia y conocimiento de los barrios de Torrent", defiende el PP.

La propuesta ha de enviarse ahora al Comité Regional de Listas, órgano competente para las ciudades con el volumen demográfico de Torrent, donde pueden simplemente aprobarla o también modificarla e incluir al otro sector. Además de Arturo García, se habían puesto encima de la mesa para conformar la candidatura cremallera los nombres de los concejales Nacho Carratalà y Avelina González o la fallera mayor de Torrent 2008-2009, Sandra Fas, entre otros.

Propuesta de candidatura del Partido Popular de Torrent

1. Amparo Folgado Tonda

2. José Maroto Yago

3. Aitor Sánchez Collado

4. María Amparo Chust Giménez

5. José Francisco Gozalvo Llácer

6. Sonia Ángeles Roca Martínez

7. Ana María Penella Busach

8. Salvador Císcar Juan

9. Jorge Andreu Carcelén

10. José Vicente Gallego Madramany

11. Gema Guillamón Cervera

12. Carlos Calatayud Giménez

13. Noelia Marqués Moreno

14. Edgar Reynaldo Heimerl

15. María José Cubes Vidal

16. Ernesto Raúl Mateu Clavell

17. Ramona Mas Fortuny

18. Mercedes García Ramírez

19. Leonor Veguer Fernández

20. Adrián Herreros Rincón

21. Eduardo Contreras Hernández

22. Juan Moreno Moya

23. Inmaculada Salinas Costa

24. Carlos Sáiz Carrión

25. María Vicenta Campos Mora

Suplente 1. Luis Ramón Bocos González

Suplente 2. Guillermo Reolid Jiménez

Suplente 3. Vicenta Simona Mora Botezatu