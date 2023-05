Aldaia inicia los trabajos para delimitar el yacimiento romano donde se halló el Baco

El Ayuntamiento de Aldaia ha contratado a un arqueólogo especializado para realizar los trabajos tendentes en delimitar el yacimiento romano del municipio, Ereta dels Moros, donde entre finales del siglo XIX y principios del XX se encontró una estatua del dios Baco. Este actuación ha de ser el punto de partida para proteger este espacio y definir la hora de ruta, después de años de parón en los que toda esa área se había convertido en un vertedero de residuos.

Así lo ha explicado el alcalde, Guillermo Luján, quien indica que el técnico tendrá que proponer una delimitación y «elaborar una ficha» que permitirá que el pleno acuerde iniciar el expediente de protección. Conocer la superficie propuesta para excavar y estudiar, un aspecto que hasta ahora no existe a pesar del valor del yacimiento, será vital para efectuar un calendario de acciones futuras. «En esa hoja de ruta, se ha de actuar de forma supralocal. El ayuntamiento necesita la intervención de la Diputació de València y la Conselleria de Cultura, no solo con recursos económicos sino técnicos porque en Aldaia no tenemos arqueólogos en la plantilla municipal», añade el mandatario socialista.

"Aldaia necesita la ayuda de la Diputació de València y la Conselleria de Cultura en el yacimiento del Baco, no solo con recursos económicos sino técnicos" Guillermo Luján - Alcalde de Aldaia

Precisamente la propuesta de delimitar el yacimiento la ha hecho desde hace meses el Partido Popular, cuyo candidato Jesús Molins, destapó que la zona se había convertido en un vertedero y exigió una intervención inmediata, tal y como publicó Levante-EMV. El PP recordó que ya en 2014 se había firmado un convenio con la Universidad Politécnica de València (UPV) para poner en valor el yacimiento.

El gobierno local se escudó entonces en que los terrenos donde se halló el Baco y las parcelas de alrededor están en manos privadas y la propiedad siempre se ha negado a perimitir catas. No obstante, los informes técnicos a los que ha tenido acceso este diario reflejan que entre 2015 y 2020 se realizaron tres estudios de campo en la zona con diferentes técnicas.

Tres estudios en la zona que no habían salido a la luz

El primero fue una prospección con georrádar cuyo informe lo presenta Francisco García García, miembro del departamento de Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la UPV. En el documento se indica que, si bien fueron contratados para analizar tres parcelas, un aterramiento sin permiso por parte de la propiedad trastocó los planes y se actuó sobre otras dos colindantes. En ellas se encontraron numerosos restos constructivos actuales (de los escombros vertidos) además de otros que podían ser romanos. La principal conclusión es «se reafirma la necesidad de protección patrimonial de la zona estudiada por su gran potencial arqueológico y de su inclusión en el Catálogo de Bienes de Relevancia Local», lo que no se hizo, y también se recomendaba «la realización de campañas arqueológicas de forma extensiva» en dos parcelas.

"El yacimiento romano de Aldaia es de una riqueza excepcional" José Ferrandis - Arqueólogo

Esos trabajos se realizaron en 2016 a cargo del arqueólogo José Ferrandis, no solo para tratar de localizar restos sino para analizar el daño que el uso de maquinaria pesada había causado durante el aterramiento. Y entre las conclusiones destaca «el yacimiento es de una riqueza excepcional» ya que se detectó «la presencia de restos de mosaico de gran riqueza ornamental, puesto que existían teselas de pasta vítrea y conchas marinas» en algunos puntos, así como que la villa romana que allí hubo tuvo una vida «relativamente larga ya que se detectan tres fases constructivas diversas.

Finalmente, en los trabajos dirigidos por Antonio Sáez Landete en 2019 se confirmó la existencia de dos estructuras constructivas hidráulicas, y se concluyó que la villa romana de Aldaia «es una de las más ricas en arquitectura y materiales exhumados de la comarca de l’Horta».