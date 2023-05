La vara de mando es, mayoritariamente, masculina en la comarca de l’Horta. Sólo 14 de los alcaldes son mujeres; hay 43 municipios. Representan el 32,5 % del total. Esta baja representatividad femenina se traslada al liderazgo de las listas electorales para las elecciones municipales del 28 de mayo; sólo uno de cada tres alcaldables son mujeres. Se presentan 92 de un total de 256 candidatos, el 35,93 %.

En pleno trajín de la campaña electoral, Levante-EMV ha reunido a cinco de ellas, una por cada una de las principales formaciones políticas para analizar los datos y reflexionar sobre los motivos de la menor presencia de mujeres en el liderazgo de proyectos electorales a nivel municipal. En el debate, participan Conxa García, alcaldesa de Picassent y candidata del PSOE; Paz Carceller, alcaldesa de Puçol y líder del PP; Marta Murciano de Compromís per Alaquàs; Rosario Marco en representación de Ciudadanos de Rocafort; y Marta Martín, cabeza de EU-Unides Podem por Alboraia.

La primera conclusión rápida en la que coinciden es que la política, también la local, está masculinizada, sin valorar el grado de masculinización; ahí ya comienzan a diferir. «Nos queda mucho camino por recorrer —, arguye García—. A las mujeres les cuesta lanzarse al ámbito político». No es su caso concreto, lleva cinco legislaturas como alcaldesa de Picassent. Es la tercera mujer en presidir su municipio y, en la actualidad, el pleno cuenta con tres mujeres como portavoces.

Lo mismo ocurre en Puçol. Carceller suma más de una década como presidenta de los populares locales y ocupa la alcaldía desde hace cuatro años. Es la tercera después de su compañera Mercedes Sanchis y la socialista Dolores Sánchez. «Las mujeres estamos muy valoradas en política, creo que es donde más lo estamos —, defiende—. Toca valorarnos porque existe un porcentaje obligatorio». Sin embargo, cree que aún sin éste el porcentaje sería el mismo.

Los casos de Picassent y Puçol son una excepción. En Alaquàs o Rocafort, por ejemplo, sólo una lista electoral está encabezada por una mujer. «Son datos sorprendentes, llaman la atención porque los datos generales son muy preocupantes», asegura Murciano. Durante el debate, recuerda que ninguna mujer se ha postulado para ser presidenta del gobierno y que sólo dos —Isabel Bonig y, ahora, Mamen Peris— han optado a ser presidenta de la Generalitat. Es más, sólo el 34 % de las secretarías de estado están ocupadas por una mujer. Un porcentaje muy similar al de alcaldables en l’Horta; cuanto menos, curioso.

Motivos surgieron varios sobre el debate: el rol de la mujer en la sociedad, la persistencia de asociarles el cuidado de hijos y mayores o el cuestionamiento de priorizar la vida profesional a la familiar. «En el momento en que irrumpimos a liderar listas, surge el machismo y se nos cuestiona», arguye Marco. Pasa en política como les ocurre en otros tantos ámbitos de la sociedad.

Lo han vivido en primera persona. A Martín le han preguntado por qué no se deja la política para ser madre. Ha decidido no serlo, pero se le reprocha. «Si fuera un hombre, no me harían ese tipo de preguntas», confiesa. A Carceller, por ejemplo, los portavoces de la oposición, de Vox y Ciudadanos, la han criticado por salir tanto en las fotos de la comunicación del propio ayuntamiento o por cómo va vestida: «Ha sido un machaque durante cuatro años, pero creo que es residual».

Si se analizan las estadísticas por partidos políticos son el PSOE y el PP los que más mujeres candidatas tienen, 19; seguidas por Compromís, con 15. Son las únicas tres formaciones que han presentado lista en los 43 municipios de la comarca. «Estoy muy satisfecha de estas cifras porque demuestran que valoramos a las mujeres», reconoce Carceller.

Por su parte, Martín quiso puntualizar que el hecho de contar con mayor número de mujeres no significa «ser feminista», sino que se demuestra con políticas en favor de la igualdad y dotándolas de recursos en los presupuestos municipales: «Es importantísimo desarrollar políticas de igualdad en los municipios porque son la administración más cercana a la ciudadanía».

Transversalidad como solución

La solución está «en la base, en la educación, en concienciar desde pequeños», argumenta Marco. También en la transversalidad del feminismo en las políticas municipales, una postura que las cinco comparten a pesar de sus diferencias ideológicas. «Las políticas feministas deben impregnar todo el ideario político de un consistorio, de lo local a lo global —, apunta Murciano—. Tenemos que creer que tenemos un papel importante en la sociedad y ser referentes para el futuro».

Carceller y García aplican esta transversalidad en sus políticas desde el gobierno municipal. «El feminismo se hace andando, con políticas activas», declara la popular. Por su parte, la socialista espera que «las mujeres recuperemos el espacio que nos pertenece. Tenemos que ser valientes y atrevidas». Por último, Martín arguye que ser feminista es también poner un cordón sanitario a la ultraderecha.

El próximo 28M estas cinco mujeres competirán por la vara de mando encabezando las listas de cinco partidos diferentes. Lo harán en una comarca con más alcaldes que alcaldesas. Por el momento.