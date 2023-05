La casa de cultura acogió el Mitin de campaña del Partido Popular de Rafelbunyol que contó con la presencia del diputado nacional Luis Santamaria. El acto liderado por la candidata a la Alcaldía Asun García contó con la asistencia de centenares de vecinos y vecinas de la localidad que se acercaron para conocer las propuestas electorales del Partido Popular.

Durante el acto el Presidente del Partido Popular de Rafelbunyol Juan Carlos Bondia desgranó algunos de los muchos incumplimientos por parte del gobierno socialista y su Alcalde Fran López, al mismo tiempo que explicó punto por punto que se ha conseguido y llevado a cabo gracias a una deuda de cerca de 6.000.000 de euros que el Ayuntamiento tras veinte años está a punto de liquidar.

Tal y como afirmó el presidente, “un ayuntamiento cuando quiere realizar grandes inversiones de futuro tiene dos opciones, subir los impuestos o solicitar un préstamo, y esta última fue la decisión que el Partido Popular tomó para poder desarrollar el Sector IV y con ello conseguir suelo dotacional, nuevas zonas urbanas y grandes parques hace cerca de veinte años” y añadió “gracias a esos 6.000.000 de euros invertidos, tenemos un colegio, una guardería, una piscina cubierta, un auditorio o un parque de 40.000 metros cuadrados entre otros”.

Para la candidata a la Alcaldía Asun García, “nuestros enemigos no son la gente honrada, ni los trabajadores, ni los empresarios….nuestros enemigos son la pobreza, la precariedad laboral, la ineficiencia administrativa, la suciedad en las calles, los parques abandonados, los cómplices de ETA y los que sacan a los violadores y agresores sexuales de las calles” : Según la candidata, "hay otra forma de gobernar a la actual. Cuando se apoya a los empresarios, cuando se defiende a los trabajadores, cuando se incentiva el comercio, cuando se cuidan los parques, cuando se atiende a nuestros mayores y cuando la administración es ágil….la economía crece, el dinero circula y todos se benefician de una prosperidad y un bienestar que lo que todos queremos para nuestro pueblo. Porque sin empresas, no hay creación de empleo y sin empleo no hay bienestar, ni independencia, ni libertad”

Una oficina de atención al mayor

Y a continuación la candidata, Asun García, desgranó parte del programa electoral que revitalice y genere nuevas oportunidades en Rafelbunyol como una bajada importante de impuestos, un plan de choque para mejorar la limpieza de la localidad, plan de accesibilidad para mejorar los accesos públicos del municipio a todo el mundo, una Oficina de atención al mayor, la puesta en marcha de un espacio público para las asociaciones, una Jornada de empleo maratón que concentre a todas las empresas del entorno de Rafelbunyol en búsqueda de trabajadores y que los parados de la localidad tengas nuevas y más oportunidades de conseguir un empleo, la mejora de los parques caninos, entre otros”

El mitin lo cerró el diputado nacional Luis Santamaria que trasladó a los asistentes algunas de las propuestas que el Partido Popular tiene para la Comunitat Valenciana y principalmente para la provincia de Valencia.