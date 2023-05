El PSOE de Tavernes Blanques que gobierna en el municipio se ha visto obligado a lanzar un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, ante la campaña de desacreditación, los "bulos" y los actos que vienen produciéndose a raíz del conflicto con al Policía Local, surgido tras la negativa de los mismos de hacer horas extraordinarias que motivaron la suspensión de la carrera solidaria de Avapace. El sindicato UGT, denunció públicamente que aún se les adeuda servicios del año pasado y que están sufriendo una serie de represalias por parte del consistorio, como el cierre del comedor o el traslado del despacho de jefe de Policía, algo que desmintió el ayuntamiento afirmando que el pago de horas extraordinarias se está adaptando a la nueva normativa al considerarse ilegal.

El rechazo a hacer horas extraordinarias ha hecho que durante esta semana se haya especulado en plataformas vecinales on line sobre la posibilidad de que no se pudiera llevar a cabo la jornada electoral el 28-M antela falta de efectivos para el dispositivo en las mesas electorales. Incluso se apuntaba que el gobierno estaba contratando a voluntarios de forma no reglada. Esto es lo que ha provocado que finalmente el PSOE haya decidió emitir un comunicado donde aclara que "no se están pidiendo voluntarios o voluntarias entre la ciudadanía para montar el dispositivo de las Elecciones Municipales y Autonómicas. El dispositivo lo montarán trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento debidamente acreditados ante la Junta Electoral y se desarrollará de manera habitual".

Del mismo modo también aclara que están pagando horas extras a la Policía Local siempre y cuando estén debidamente fichadas y por tanto regularizadas.

Perfiles falsos

El PSOE también denuncia que toda esta campaña de desacreditación se está llevando a cabo desde perfiles falsos de Facebook. "Estamos alarmados de la cantidad de perfiles falsos, aprovechando la ventana de oportunidad de las elecciones, para verter información falsa y de ver candidatos/as que son actualmente concejales/as y que se permiten -y se han permitido durante la legislatura- el lujo de hablar sin contrastar la información con el Equipo de Gobierno" y acusa directamente a partidos de la oposición. "¿Qué tipo de gobierno nos pueden ofrecer formaciones que se cimentan en carroñar lo que pregonan perfiles falsos y mentiras?", se preguntan

Sabotaje de candados en parques

Desde el PSOE también han querido manifestar su preocupación por diferentes actos vandálicos, que ellos consideran que están "orientados en intentar dejar en supuesta evidencia la infraestructura del ayuntamiento". En concreto denuncian "la bajada intencionada de los diferenciales del Barrio San Rafael o el sabotaje de candados de Parques y Jardines para que el fin de semana no se pudieran abrir".

También los socialistas, con Mª Carmen Marco al frente, denuncian actos vandálicos en contra de su cartelería lectoral. "Queremos informar del mal gusto de ciertas formaciones políticas cuyos integrantes se dedican a rallar nuestros carteles electorales o ponen pancartas en lugares donde están las nuestras y donde tradicionalmente no han puesto", aunque añaden que no van a interponer denuncia ante la Junta Electoral "porque creemos que se retratan solos".