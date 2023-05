Pocas victorias tan tristes como la de Sergi Ruiz en Foios. En candidato de Compromís ha revalidado su liderazgo municipal al obtener 6 de los 13 concejales en disputa y un 42 % de los votos, poniendo tierra de por medio con el PSOE (su socio de gobierno) y lejos de un PP que con sus 4 ediles se sitúa como la segunda fuerza con mayor representación del municipio.

Sin embargo, el alcalde de Foios reconoce que, más allá de su enorme satisfacción por haber subido en escaños y votos en un contexto desfavorable, la sensación es de pesimismo: “El contexto no me agrada en absoluto, todas las instituciones grandes han caído del lado del PP y Vox, y construir es muy complicado pero destruir facilísimo”, lamenta el único político de Compromís que ha ganado las elecciones en l’Horta Nord.

"Muchas de las ayudas que recibíamos los municipios estarán en entredicho"

De este modo, pese a resistir como último bastión valencianista en su entorno, el alcalde insiste en mirar a su alrededor: “Estoy muy tocado, no me esperaba estos resultados en la Generalitat y los grandes ayuntamientos y no me gusta el escenario que se puede abrir. Muchas de las ayudas que recibíamos los municipios estarán en entredicho, por ejemplo el PP en Alicante se opone al fondo de cooperación municipal, y el plan de inversión de la Diputación de València era una décima parte de lo que es ahora. Otras subvenciones que se reparten igualitariamente con el PP se repartían a dedo. Veremos qué pasa con todo eso”, se pregunta Ruiz.

Apuesta por la coalición

Por último, ya en clave municipal, el regidor explica que la polémica con el cura de Foios ha terminado desinflándose (“las aguas volvieron a su cauce”) y añade que en su siguiente mandato volverá a acompañarse del PSPV-PSOE: “La intención es seguir gobernando en coalición con ellos porque nos hemos entendido bien y la intención es sumar a las máximas fuerzas posibles”, cierra el político de Compromís.