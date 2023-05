Tres alcaldables en l’Horta Nord acuden a las municipales con una carta electoral insólita: su propia sintonía. Josep Riera, Sergi Ruiz y Nicolau Claramunt son los actuales regidores por Compromís de Meliana, Foios y Albalat del Sorells, respectivamente, y llevan ocho años trabajando de manera conjunta para optar a distintas partidas de fondos europeos.

Todo comenzó en 2016 cuando presentaron un proyecto, como municipios conurbados con una población total de más de 20.000 habitantes, para acceder a una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (EDUSI) que finalmente no lograron. Pero aquel esfuerzo sentó un precedente y sirvió para crear una dinámica de trabajo que ahora les vuelve a sentar a la misma mesa, en el Ayuntamiento de Meliana, con el objetivo de captar fondos de la European Urban Initiative, una partida continuista con la EDUSI.

No obstante, aunque en su día no lograron su propósito fundacional, los tres alcaldes explican a Levante-EMV que durante los dos últimos mandatos han ido captando otros fondos de la UE con los que han desarrollado una hoja de ruta compartida, una baza electoral que también esgrimen. Entre sus aplicaciones destaca la transición energética liderada por Albalat –su estrategia de Albalat 0’0 incluye la financiación de placas solares en dependencias municipales y 100 hogares del pueblo–, el desarrollo de la movilidad o el cambio de toda la luminaria para adecuarse a los objetivos de sostenibilidad. Además, los tres municipios han avanzado en el propósito de desarrollar sus polígonos y áreas comerciales.

Pero más allá de estos objetivos municipales, hay otras dos cuestiones de titularidad estatal que les hacen ir de la mano y que forman parte de su campaña electoral. Por un lado, Foios y Albalat piden espigones como los de Meliana para regenerar sus playas del mismo modo que ha ocurrido en el municipio gobernado por Riera. Por otro, los tres pueblos reclaman que la salida del AVE de València a Castellón evite la huerta de alto valor ubicada junto a la V-21 y avance, en su lugar, en un trazado interior por la zona próxima a la acequia de Moncada. Dos objetivos y una agenda que no durarían en compartir con los alcaldes de otros partidos en caso de que uno de los tres caiga el 28M, pues, según aseguran, el triángulo de Compromís en l’Horta Nord no es excluyente. “Se trata de conseguir lo mejor para nuestros vecinos, esto no es una cosa partidista”, resume el alcalde de Foios, Sergi Ruiz.

Rifirrafes municipales

Fuera de la escala europea hay otras cuestiones de ámbito más doméstico con las que los tres alcaldes han tenido que lidiar a lo largo del mandato y que ahora, en plena campaña, ponen en común. En Meliana el tema más polémico ha sido la recogida de residuos puerta a puerta o, como lo han llamado en el PP, “la dictadura de las basuras”. Al respecto, Riera dice que esta fórmula está muy trabajada y hubo que adoptarla porque los datos de recogida no eran buenos, pero que en todo caso el sistema es dinámico e irán aumentando el número de áreas de aportación hasta llegar a un total de nueve.

En Albalat, por su parte, la tensión política ha escalado hasta tal punto que Claramunt ha terminado denunciando al PP. Lo ha hecho porque los populares le acusan de prevaricación, de haber reformado su casa con dinero público después de que las obras de la Calle Mayor y las de su propio domicilio fueran adjudicadas a la misma empresa. “Están citados para declarar en octubre y yo entonces aportaré todas las facturas, que han sido pagadas de mi bolsillo. De hecho me acusan de utilizar material de obra de la Calle Mayor cuando la reforma de mi casa había terminado mucho antes”, se defiende Claramunt.

Por último, en Foios, una de las denuncias de la oposición a última hora de mandato ha sido la compra de la Casa dels Artillers de Foios por unos 800.000 euros. El PP les afea que realicen gastos prescindibles con una deuda de cuatro millones, pero el alcalde sale al paso de la crítica: “Es una inversión para recuperar nuestro patrimonio, algo que no se ha hecho en muchísimos años. También ampliamos el ayuntamiento con la compra de una casa aledaña y también nos criticaron. Nosotros la deuda la hemos ido liquidando, y estas compras salen de un nuevo préstamo. Ellos en cambio sí que dejaron cuatro millones a las arcas públicas solo por pagar facturas”.

Propuestas inéditas

En un tono más amable, consultados por propuestas aún no publicitadas, los tres mandatarios sacan a relucir algunas de sus mejores ofertas para sus respectivos electorados. En Meliana, Josep Riera explica que el residuo orgánico generado tiene mucho potencial porque se podría construir una microplanta de biocombustible para generar unos 100 KW durante las 24 horas del día. “Es una propuesta que tenemos por desarrollar, pero la idea es avanzar hacia eso”, cuenta el alcalde.

Sergi Ruiz, por su parte, cuenta que su equipo pretende desarrollar un suelo de 10.000 metros cuadrados que está pendiente de urbanizar desde el año 89 –con el Plan General– para cederlo a la Conselleria de Bienestar y construir en él una residencia de mayores, que vendría a complementarse con los dos centros de día de Meliana y Albalat, este último aún en la fase de proyecto.

Y para Albalat, el alcalde de Compromís avanza que su propuesta pasa por reconvertir la antigua carretera de Barcelona en una gran avenida, amable con las bicicletas y los peatones, de cara a conectar el polígono y los centros de trabajo con el centro urbano. Dicha intervención costaría en torno a unos 800.000 euros.

Finalmente, evidenciando de nuevo su gran sintonía, los tres mandatarios de l’Horta Nord anuncian su intención de sacar adelante diferentes propuestas de vivienda pública. En Meliana irían ubicadas tras el salón de banquetes que recientemente adquirió el municipio para Servicios Sociales. En Foios se levantarían en el solar que promete su alcalde como suelo dotacional para la Conselleria. Y en Albalat se promoverían en una finca situada en la zona de la Macaria.