El derrumbe que ha sufrido Ciudadanos tanto a nivel municipal como autonómico ha reducido su presencia en los ayuntamientos de l’Horta a únicamente dos concejales: Rosarios Marco, de Rocafort, y Jesús Gimeno, en Moncada. Ambos son los supervivientes de la formación naranja, que hace justo cuatro años contaba con 63 regidores y regidoras repartidos por los 43 consistorios de la comarca.

Rosario Marco admite que afrontaban una “situación complicada” y “era difícil repetir los dos concejales que teníamos”, pero “estamos satisfechos del porcentaje de voto logrado, gracias a la gestión que hemos realizado en estos cuatro años que nos ha dado la confianza de la ciudadanía, y eso tiene mucho valor”.

La concejala del equipo de gobierno en funciones de Rocafort, en coalición con el PSOE desde marzo de 2022, explica que muchos de los votantes “se han tomado las elecciones municipales como unas generales” y “me sorprende que el municipios no haya habido un debate real sobre las propuestas para mejorar el pueblo”. En cambio, matiza, “nosotros teníamos un programa extenso, con doce medidas estrella e incluso con propuestas específicas para las urbanizaciones, con más limpieza, iluminación, seguridad, residuos...”. Pese al “desgaste de la marca”, admite, “nos han sobrado votos para tener un concejal”, Marco, que durante los tres primeros años de la legislatura formaba parte del tripartido con PP y Vox, apunta a tres factores para conseguir representación: “estar en el gobierno te permite visibilizar tu capacidad de gestión y trabajo; en un pueblo la gente vota a la persona y no a la marca, y yo he mostrado proximidad; y por último, hacer una política para poner en valor a las personas”.

Para los próximos cuatro años, en la oposición, la edila de Ciudadanos reconoce que “es el PP el que tiene que dedicarse a trabajar, no sé si con Vox o no, y Cs tendrá una labor fiscalizadora y vigilante. Si es bueno para el pueblo tendrá nuestro apoyo, pero todo con una gestión transparente y legal, esa es una premisa indiscutible y de ahí no nos vamos a mover”.

Falta de apoyo de la marca

Por su parte, Jesús Gimeno ha logrado tener representación en el pleno de Moncada, si bien Cs pasa de tres a un solo regidor. El concejal reconoce que “teníamos expectativas altas que no se han cumplido” y también apunta a la crisis global de Ciudadanos aunque de manera más crítica: “Si la marca nos ayudó en su momento a ser concejales ahora no nos ha ayudado tanto”. Por eso, “hemos tenido que tirar de los líderes locales, de nuestra gestión y las personas como tal, y ese tirón llega hasta donde llega”.

De hecho, Gimeno resalta que Cs ha obtenido buen resultado “en aquellos municipios donde estaba gobernando, bien en alcaldía o en coalición, como en Rocafort precisamente. Yo soy el único que ha conseguido mantenerse como concejal”, indica, si bien hay que destacar que dirigente naranja ha formado parte de la Diputación de Valencia durante estos cuatro años. En este sentido, Gimeno comparte con Marco estas elecciones municipales y autonómicas “se ha polarizado mucho y en cuanto el elector ha visto que la cosa estaba igualada ha optado por el voto útil a los grandes partidos”.

Para los próximos cuatro años, Gimeno afirma sentirse “ilusionado” y “con ganas de querer hacer cosas por Moncada”. El edil naranja apunta que si el PSOE, fuerza más votada, gobierna en mayoría “estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier situación anómala”, y si está en minoría, como en los dos últimos mandatos, “valoraremos otras opciones”, en referencia a acuerdos puntuales, como en los presupuestos, o unirse a la oposición para tumbar otros conceptos.

Estar en el gobierno y tener proyección de gestión tampoco es garantía de continuar. Es el caso de Raúl Clamaronte, concejal de Torrent y socio de gobierno del PSOE de Jesús Ros durante los últimos tres años, que no ha conseguido su continuidad en el pleno municipal. Los 1.227 votos han sido insuficientes al quedarse en el 3%.

En el tono de voz se le notaba todavía tocado por el resultado electoral en Torrent. “Ha sido complicado. Esperábamos lograr representación, habíamos trabajado bien, nos hemos dejado la piel en nuestras áreas, también en la campaña pero, al final, la gente no te ha dado el apoyo suficiente”, reconocía Claramonte.

El todavía concejal naranja afirma sin tapujos que “hemos echado en falta ese respaldo de la marca” para tratar de “alcanzar ese cinco por ciento para obtener acta de concejal”. Aunque en este sentido, Claramonte no esconde que “tal vez Ciudadanos ha aportado ese tres por ciento y soy yo el que no ha llegado al 5%”, pero revela que “ha sido mucha gente la que a pie de calle me ha dicho que me ha votado, y la sensación es agridulce”. En definitiva, “estamos haciendo autocrítica de lo que ha ocurrido”.

Claramonte también apunta al voto en clave nacional, partiendo de la base de la fisonomía la ciudad. “Estoy convencido de que el caso urbano, el Torrent de poble, sí ha ido a votar en clave municipal, pero en zonas como El Vedat o Parc Central, la cosa es diferente y la corriente nacional de cambio se ha impuesto”, sostiene.