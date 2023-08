“Un columpio adaptado para mi hija Ainara. No pido más. Parece que tenga que mendigarlo”. Vanesa Alonso lleva cinco años luchando para que el Ayuntamiento de Moncada destine una mínima inversión a un recurso que puede cambiar la vida de su hija Ainara, aquejada de ataxia cerebelosa. “Ella parece que no se entera de las cosas pero se entera de todo. Y tiene derecho a ser feliz”.

Habla desde la indignación y la tristeza de saber que Moncada lleva meses entrenando parques infantiles y en ninguno se ha instalado el columpio inclusivo para Ainara. Un asiento grande con respaldo y arnés de protección. El columpio que tanto disfruta su hija de 16 años en algunos parques de València. “Llevamos tantos años esperando por el columpio que Ainara –ya más crecida– sólo podría disfrutarlo uno o dos años; sin embargo esta pelea es para el resto de niños del Moncada”, dice Vanesa.

También cuenta que desde el ayuntamiento le prometieron en varias ocasiones que atenderían su demanda. Y que al final solo han conseguido decepcionarla. “En 2018 presenté una reclamación por registro de entrada y no me hicieron caso. Más tarde, con el paso de los años he ido insistiendo y siempre me dicen que sí, que lo pondrán. A la alcaldesa Amparo Orts se lo dije un día en la cafetería y me dijo que no me preocupara. Que pondrían el columpio adaptado. Pero no lo pusieron en el parque junto a la iglesia y tampoco lo han puesto en el renovado parque de la Avenida del Mediterráneo. Nos están tomando el pelo. Estoy harta”, lamenta.

La queja de Vanesa resuena en Rafael Soria, que durante años estuvo enfangado en una lucha simular. Lo de Moncada con los columpios viene de más lejos. “Siendo conductor de la EMT tuve un accidente hace 12 años y me tuvieron que operar de la columna. No podía sostener a mi hija recién nacida, así que pedí tres veces por registro de entrada que pusieran un columpio de cesta. Entonces gobernaba el PP. Pero tampoco me hicieron caso”, recuerda el trabajador de la EMT.

Rafael siguió reclamando durante años un columpio de cesta en el parque ubicado junto a su piso, ya con el PSOE al frente del consistorio, pero la respuesta siempre fue parecida: “Hace unos ocho años me encontré al segundo de Orts y le dije que era un mentiroso, que dónde estaba el columpio de cesta que nos habían prometido. Me contestó que en Moncada era muy difícil gobernar. Años más tarde siguen sin cambiar las cosas. Lo de Vanesa y su hija es una vergüenza, porque además no están pidiendo nada del otro mundo. Qué poco le costaría al ayuntamiento conseguir que la chiquilla se ría un rato cada día”.

Sobre la reclamación de Vanesa, desde el Ayuntamiento de Moncada explican que el recién renovado parque de Avenida del Mediterráneo –con una inversión de 240.000 euros– está completamente adaptado en orden con la normativa vigente, incluyendo columpios circulares, una plataforma giratoria para sillas de ruedas, juegos musicales, dos bancos ergonómicos y dos apoyos isquiáticos. “En concreto los columpios instalados cuentan con todos los requisitos de adaptabilidad. Sería complicado poner el que cada uno solicita”, justifican desde el consistorio.