Vecinos del barrio de la Coma de Paterna se han concentrado este lunes frente al centro de salud para reclamar a la conselleria de Sanidad que dote al consultorio de servicio de pediatría, de atención de salud mental y aumente la plantilla de médicos de familia para hacer frente a una población que supera las 12.000 personas.

Y es que tal como avanzó en exclusiva el pasado sábado, el centro de salud está sin pediatras desde que el consultorio abriera sus puertas el pasado mayo, tras varios días clausurados por varios episodios de violencia que causaron que toda la plantilla se cogiera la baja. La apertura vino marcada por fuertas medidas de seguridad, como vigilancia privada, patrullas de Policía Loca y Autómica haciendo ronda y arcos de seguridad para el acceso al recinto.

Pero la plantilla de profesionales ha quedado notablemente mermada. No hay pediatras (antes había dos), tampoco hay servicio de salud mental y los médicos de medicina de familia, tres, son considerados como insuficientes por los vecinos. “Te dan cita para varios meses, necesitamos médicos que nos atiendan. Aquí vivimos más de diez mil personas, más lo que vienen de los otros barrios y tienen que atendernos”, comentaba esta mañana, a las puertas de un consultorio al que están adscritos los barrios de La Coma-Más del Rosari, Casas Verdes y parte de Campolivar y la urbanización de Cruz de Gracia de Paterna.

Alfredo Muñoz es el presidente de la AVV de la Coma. "Desde que abrieron el centro estamos sin pediatras. Nos derivan a la Canyada o el Clot, pero aquí hay gente que no tiene coche. Si un niño sufre una caía, aquí lo llevas enseguida al centro de salud, de la otra forma tienes que desplazarte hasta allí. ¿Cómo? ¿Qué tienes que esperar al autobús a que pase e ir hasta allí con el niño herido o si tiene fiebre?", denuncia el dirigente vecinal.

"A mí los vecinos me paran por la calle y me piden explicaciones. He ido al Arnau de Vilanova y me dicen que están buscando pediatras, pero ya me advierten de que los médicos no quieren venir a la Coma", revela Alfredo Muñoz. El presidente lamenta que "por cuatro que han montado un concflicto y han amenezado a dos médicos nos hemos quedado sin pediatras", dice. De hecho, uno de los manifestantes de hoy portaba una pancarta que recordaba los episodios violentos de hace unos meses. "Los niños no tienen culpa de los actos de los asesinos",criticaban.

"Buscar soluciones, no problemas"

Pero no solo los vecinos de la Coma se han manifestado por la ausencia de pediatras, también piden más médicos. En este momentos tienen tres, pero los consideran insufientes. "Te dan cita para dos o tres semana; si estás enfermo hoy, ¿cómo estaré dentro de quince días? ¿O muerto o recuperado?", ironiza Muñoz. "La presión asistencial es muy grande y eso repercute en la actitud del médico, que ven que son las tres de la tarde y todavía tiene cinco visitas más. Ellos están nerviosos y nosostros también, y eso genera conflictos", reconoce. ¿Y cómo se soluciona? "Pues poniendo más médicos y haciendo horarios de tarde. Este ambulatorio es pequeño y no se puede ampliar, pues que pongan médicos por la tarde y se aumente el servicio y dar asistencia todo este barrio", avanza. "No tenemos que causar problemas, sino buscar soluciones", concluye Muñoz.