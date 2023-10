El doble reconocimiento de la ‘Passejà de Sant Onofre’ de Quart de Poblet como fiesta de Interés Turístico Autonómico ha generado confusión en el gobierno local, que desconocía la aprobación de la segunda distinción por parte de la Dirección General de Turismo ya que la fiesta ya había recibido ese título en el mes de mayo, tras admitirse la solicitud tramitada por el propio consistorio.

Tal y como adelantó ayer Levante-EMV, el departamento de Turismo autorizó en la resolución del 15 de septiembre de 2023 otorgar el título honorífico a la Passejà tras recibir el expediente presentado por la Asociación Cultural Clavaris de Sant Onofre. Sin embargo, la tradicional procesión en la que el Santo recorre las principales calles del municipio acompañado de música y pólvora ya había recibido este reconocimiento cuatro meses antes, según consta en la resolución del 2 de mayo.

Desde el Consell atribuyeron la doble resolución alegando que la Passejà de junio, organizada por la Asociación Amics de la Passejà y el Ayuntamiento, se trata de un acto cívico, mientras que el organizado por los clavarios, programado dentro de las actividades de las fiestas patronales de septiembre, es de carácter religioso. Sin embargo, fuentes municipales han matizado que no hay ninguna diferencia entre ambos desfiles y aseguran que "se trata de la misma fiesta", por lo que no comprenden que se haya vuelto a otorgar el título ya que "ya fue declarada de Interés Turístico Autonómico en el mes de mayo".

Resoluciones idénticas

Desde el consistorio sospechan que la resolución de la segunda solicitud, aprobada por la nueva conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, pueda ser fruto de una anomalía administrativa. Así, el ayuntamiento avanza que pedirá una aclaración a Turismo para conocer los posibles efectos que pueda acarrear la doble declaración de la procesión histórica.

Analizando las resoluciones publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en los meses de mayo y septiembre, lo cierto es que ambas son prácticamente idénticas y concluyen que se otorga el reconocimiento a ‘la Passejà de Sant Onofre’ sin especificar ninguna fecha de celebración concreta, por lo que no se puede distinguir entre una y otra. De hecho, la única diferencia que se detecta en estos documentos es la entidad que tramitó el expediente, siendo el consistorio en el primero de ellos y la Asociación de los Clavarios de Sant Onofre en el segundo.

El promotor de la segunda solicitud y presidente de los Clavarios de San Onofre, Víctor Pérez, aseguraba a este periódico que el motivo que le llevó a iniciar el proceso fue el de conseguir que la procesión organizada por su asociación "tuviera el mismo reconocimiento porque hacemos lo mismo". Así, señalaba que los miembros de la agrupación sentían que su desfile estaba excluido del distintivo otorgado por Turismo hasta el punto de sentirse "el patito feo", por lo que decidieron iniciar un nuevo trámite, tan solo un mes después de hacerse pública la primera resolución, «para que nuestra procesión gozara del mismo reconocimiento que la de junio».

Patrimonio no halló singularidad

Según aseguraba Pérez, la colaboración del consistorio fue clave para que la Dirección General de Turismo aceptara la apertura del expediente porque "sin la carta emitida por el ayuntamiento no lo hubiéramos logrado". Sin embargo, desde el consistorio desmienten estas palabras y afirman que "la última declaración no se ha iniciado a instancias del ayuntamiento".

Así, fuentes municipales aclaran que, atendiendo a las peticiones de los clavarios, "el servicio municipal de Patrimonio hizo un informe pero no se pudo certificar la singularidad ni la originalidad del desfile". También ha incidido en que desde el gobierno actual "no conocíamos el expediente porque no se ha iniciado a instancias del ayuntamiento".

A la espera de que el departamento dirigido por Nuria Montes pueda aclarar los motivos que han llevado a que la fiesta haya sido declarada de Interés Turístico Autonómico por partida doble, el ayuntamiento no ha querido entrar en detalles hasta recibir una respuesta, pero sí que ha asegurado que la situación "ha generado mucha confusión porque la ‘Passejà’ de Sant Onofre ya fue distinguida en mayo y no acabamos de entender esta resolución".