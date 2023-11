Aldaia celebró el pleno extraordinario solicitado por Compromís, apoyado por el PP y Vox, sobre la actuación llevada a cabo tras la agresión homófoba cometida en las fiestas del Barrio del Cristo, que a su vez sacaron a la luz la inactividad de las cámaras.

Una sesión llevada a cabo este martes en el que el gobierno dirigido por el socialista Guillermo Luján respondió a las siete cuestiones planteadas por la oposición en la solicitud del pleno extraordinario, pero que se resolvió sin atender a las peticiones realizadas. Por ejemplo, la del edil de Compromís, Lluis Albert, sobre la de depurar responsabilidades políticas con la dimisión de los cuatro concejales que integran la Mancomunitat del Barrio del Cristo, o la del portavoz popular Jesús Molins, que pidió un peritaje externo de las cámaras.

El alcalde resolvió que la Mancomunitat se apoyó en el servicio Orienta de la Generalitat para asesorar y asistir a la víctima, que por tanto no estuvo desamparada, aunque aclaró que nunca podrá cumplir con la petición del agredido de concederle asistencia jurídica municipal “ya que eso es contrario a la Ley”. Eso sí, reconoció que debería haber regularizado las cámaras inactivas de Barrio del Cristo, aunque siempre destinadas a dirigir el tráfico, que es donde tiene competencia, no a la vigilancia, para lo que requiere la autorización de Delegación de Gobierno.

El pleno comenzó con la petición de la oposición de formar parte de los plenos de la Mancomunitat del Barrio del Cristo que solo están representados por el alcalde y dos concejales de cada ayuntamiento, esto es Aldaia y Quart, que en este caso son ambos del PSPV. La secretaria aclaró que se permite la representación de cada partido político por una persona (no por cada ayuntamiento) y que deben dirigirse a la secretaría de la Mancomunitat para hacer la petición formal, y así poder ya asistir al próximo pleno que se realizará el 9 de noviembre.

El concejal de la Mancomunitat del Barrio del Cristo por Quart de Poblet, José Zapata, ha admitido el error de haber publicado un post en Facebook asegurando que las cámaras se habían colocado para evitar vandalismos cuando en realidad solo podían controlar el tráfico. Algo que ha sido utilizado por la oposición de Aldaia para pedir explicación ese en el pleno extraordinario. "Cuando construimos la fuente en el Barrio del Cristo y colocamos la cámara, para evitar que la gente se metiera en la fuente y se pudiera electrocutar, ya que va con un circuito eléctrico por abajo, puse ese post, reconozco mi error", señala Zapata quien explica que un mes después de esa publicación quitaron la cámara.

"Esa cámara no llegó a funcionar porque la tuvimos que quitar para urbanizar la zona debido a la instalación de un supermercado, y nos volvimos a instalar hasta Julio, un mes antes mas o menos de la agresión. Es verdad que desde que las colocamos no las hemos puesto en funcionamiento, pero en todo caso solo será para controlar el tráfico, que es donde tenemos competencia y no necesitamos permisos", aclara. Además, Zapata afirma que tiene un informe del técnico que instaló las cámaras certificando que aún no están activas.

Zapata también considera que se está haciendo un uso partidista de este asunto, y confía en poder aclarar todas las dudas en el pleno de la Mancomunitat del Barrio del Cristo el próximo 9 de noviembre.

En el debate sobre las cámaras, Luján, tal y como ya comunicó la Mancomunitat del Barrio del Cristo a este diario, reconoció que estaban inactivas y que su función era exclusivamente para controlar el tráfico y por lo tanto no hubiera servido para grabar la agresión. En ese sentido, la oposición mostró sus dudas recordando que el edil de la Mancomunitat procedente de Quart, José Zapata, sí anunció cuando instaló las cámaras que servirían para vigilar al barrio de vandalismos, y Molins echó en falta la presencia del edil para aclararlo.

Alín Jiménez pide disculpas a la víctima

En cuanto a la hoja de ruta seguida para atender a la víctima tras la agresión homófoba, tomó la palabra la concejala del Barrio del Cristo, Alín Jiménez para pedir disculpas, “ya lo hice personalmente al agredido, por no haberle llamado el día después de la agresión para que me contara los hechos y darle apoyo, y no atenderle hasta el 15 de septiembre que fue cuando él acudió a servicios sociales”.

En cuanto al protocolo de actuación de delitos de odio, que según la oposición no existe, ya que cuando se solicitó se les pasó un documento interno basado en actuaciones solo sobre víctimas de violencia de género, Alín explicó que “en la página 38 del protocolo se establece que para este tipo de delitos de odio tomamos como referencia el servicio Orienta creado en 2019 por la conselleria, que asesora y acompaña a la víctima”. “Servicio que nos consta que ha atendido al agredido, como así nos han hecho llegar”, apuntó la concejala de servicios sociales Empar Folgado, quien recordó que lo que sí no han podido atender es la petición de un abogado por parte de la víctima “porque eso es ilegal. Entendemos que tiene todo el derecho de solicitar uno porque considere que el de oficio puede no estar sensibilizado pero no podemos ir contra la ley”.