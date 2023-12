El PP de Picassent presentó una moción en el último pleno para acabar con la obligatoriedad de la cita previa en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). "No estamos en contra de la cita previa, solo pedimos que no sea obligatoria,que también se atienda a personas que no la tengan", explica la portavoz popular Imma González. "Entendemos que la cita previa fue una herramienta muy útil y necesaria en pandemia pero ahora prevalece el derecho del ciudadano a ser atendido", explica.

En concreto la moción establecía dos puntos: La eliminación inmediata del sistema de cita previa obligatoria por ser contraria a derecho; Y que por parte del titular de la unidad administrativa de la que dependa la decisión de mantener esa cita previa obligatoria sean adoptadas las medidas oportunas para la eliminación inmediata de la misma, recordándole que según el art. 20.1 LPAC es responsable directo de adoptar las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos como lo es la citada previa obligatoria. Da la casualidad que el grupo Vox también presentó otra moción solicitando lo mismo. Ambas fueron rechazadas por el equipo de gobierno de Picassent formado en coalición con PSPV y Compromís. El concejal del área, Carles Silla, justificó el rechazo diciendo que era necesario analizar con datos, a través de un informe jurídico y técnico de la responsable de la OAC "que nos llegó hace nada y sin el tiempo necesario para poder analizarlo conjuntamente todo el equipo de gobierno", y por ello pedía al PP y a Vox que dejasen encima de la mesa la moción hasta el próximo pleno, porque en realidad estaba de acuerdo en lo que pedía. "Si está de acuerdo entonces vote a favor de la moción", le recrimina González quien se negó a aplazar la propuesta de su partido. Software de gestión de colas Eso implicó el voto en contra del gobierno local, quien anunció que se va a instalar un nuevo software de gestión de colas muy útil, con datos y estadísticas para valorar la cantidad de gestiones diarias que se realizan de forma presencial y valorar los tiempos de espera, la cantidad de gente que pide cita y el nivel de satisfacción de la ciudadanía con el método actual. "Creemos que la cita previa evita colas y reduce tiempos de espera, y hace que una persona que tenga 15 minutos para almorzar pueda saber que en ese tiempo puede hacer el trámite", señaló Silla.