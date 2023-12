La San Silvestre Solidaria de Benetússer consiguió recaudar más de 650 kilos de alimentos no perecederos y de productos para la higiene personal destinados al banco de alimentos de Cruz Roja Horta Sud. Más de 600 personas desafiaron al frío para disfrutar de una tarde deportiva, festiva y solidaria en Benetússer.

Los disfraces, la música, el deporte y sobre todo la solidaridad inundaron ayer las calles de Benetússer con la celebración de la séptima edición de su San Silvestre Solidaria. Organizada por el Club de Atletismo Benetússer junto con la concejalia de Deportes del Ayuntamiento de Benetússer, el evento se ha consolidado como uno de los más participativos durante la programación navideña del municipio.

Para la alcaldesa de Benetússer Eva Sanz la clave para la consolidación de la prueba es la “enorme participación de asociaciones locales y sobre todo de familias y grupos de amigos que no se quieren perder esta jornada festiva”. “Es muy bonito ver como semanas atrás ya vas escuchando a la gente comentar sobre los disfraces que van a traer y cómo año tras año podemos ayudar a las personas que más lo necesitan con la colaboración con Cruz Roja”, explica Sanz.

Por su parte, Ramón Dasí, presidente de Cruz Roja Horta Sud quiso agradecer a toda la ciudadanía de Benetússer su respuesta solidaria. “La San Silvestre de Benetússer es una de las recogidas de alimentos más importantes que hacemos por estas fechas en la comarca, por eso quiero agradecer a sus vecinos y vecinas su colaboración”, comentó Dasí.