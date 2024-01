Europa se ha dado cuenta de los valores que infunde la esgrima en etapas de aprendizaje y es por eso que ha escogido fianciar un proyecto valenciano basado en la eleboración de una guía didáctica para fomentar este deporte en los colegios, detrás del cual está como siempre el club Robera Sala d'Armes y su presidenta Laura Pérez Aguado, quien ha conseguido no solo introducir esta modalidad deportiva en la comarca sino también formentar su versión inclusiva con la modalidad en silla de ruedas. Laura Pérez Aguado apoya este proyecto del club Ágora liderado por la presidenta del club Maria Hernández Cubero, quien vuelve hacer historia, ya que es la segunda propuesta del mismo club que consigue apoyo europeo.

Tras un arduo trabajo y dedicación, la resolución de la convocatoria de Erasmus + ha reconocido el esfuerzo del club al seleccionarlo nuevamente para recibir la financiación de la Unión Europea. A nivel europeo solo existe otro proyecto de esgrima Erasmus plus “Fence four you “y pertenece al mismo club. A nivel de la comunidad valenciana ningún otro club deportivo ha logrado conseguir llevar a cabo dos proyectos deportivos EU.

Desarrollarán un proyecto que facilitará la presentación de un deporte minoritario como es la esgrima a los centros escolares, a través de la elaboración de una guía didáctica que introducirá los fundamentos básicos tanto de la esgrima deportiva como de la esgrima adaptada o en silla de ruedas. El proyecto se presentará en Benetússer y contará la colaboración del consistorio. Además, los primeros centros donde se desarrollará la guía será l'Orba de Alfafar y l'Horta de Paiporta, colegios que ya cuentan con la esgrima entre sus extraescolares.

"Para nuestro club, recibir el apoyo económico de la Unión Europea es esencial, ya que dependemos principalmente de las cuotas de nuestros socios y de las subvenciones que logramos conseguir. Somos un club con recursos limitados, pero con un firme compromiso de hacer la esgrima accesible a todos los colectivos, independientemente de su situación económica", señala Maria Hernández..

El proyecto lo desarrollarán de la mano de sus socios: SFLK Sport Club (Austria) y la Asociación Meraki, entidades que comparten su pasión y dedicación por el deporte, fomentando valores tan importantes como la inclusión social y la educación hacia todos los colectivos.

Demanda de los profesores

El programa se desarrollará a lo largo de dos años, en los cuales se diseñara la guía didáctica para la introducción de la esgrima en las aulas de educación física y su posterior práctica en los centros escolares. Esta iniciativa surgió a raíz de la gran demanda que ha tenido el club por parte de profesores de educación física, para dar a conocer la esgrima a sus alumnos y alumnas. "Nuestro proyecto busca fundamentalmente promover la práctica de la esgrima desde edades tempranas, con el fin de asegurar su expansión y continuidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, nos enfrentamos al desafío de la falta de conocimiento sobre nuestro deporte en los centros escolares, lo que limita su desarrollo", ecplica la coordinadora del proyecto.

Con este proyecto el club de esgrima Ágora y sus socios pretenden facilitar las herramientas al personal docente para que, con su ayuda, puedan desarrollar una unidad didáctica básica de esgrima, al tiempo que fomentan y dan a conocer un deporte con grandes valores intrínsecos y de origen europeo.

Para el equipo que compone este proyecto es un gran orgullo poder aportar su granito de arena en el desarrollo del deporte de la esgrima a través de la innovación, utilizando las facilidades que aportan actualmente las nuevas tecnologías y contribuyendo así en la enseñanza y difusión de los deportes minoritarios.