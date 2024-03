Alaquàs retira el premio al concejal de Vox que justificó el insulto a las mujeres

El pleno del Ayuntamiento de Alaquàs ha acordado este jueves hacer efectiva la retirada del premio Castell d'Alaquàs al concejal de Vox, Jesús Taberner, que en la sesión de noviembre justificó los insultos machistas a las mujeres.

La decisión de retirarle el galardón se acordó en el pleno de diciembre, a raíz de la movilización social que las palabras del edil habían producido. El acuerdo ha pasado por el correspondiente plazo de exposición pública y no se ha recibido ninguna alegación, ni del afectado, ni de su grupo municipal, ni de su partido, ni de nadie más.

En concreto, Jesús Taberner manifestó en el pleno de noviembre, durante el debate sobre la moción institucional del 25N (consensuada por el PSPV, el PP y Compromís): “Yo he conocido personas, en concreto me estoy acordando de una cercana a la familia, que el marido a la mujer le llamaba puta y zorra, con perdón. Después, con el tiempo, he comprendido por qué le llamaba puta y zorra a la mujer; hay mujeres maravillosas y otras, como los hombres, no son tan maravillosas”.

Este ataque a las mujeres provocó una fuerte reacción contraria en la población ya que más de 20 asociaciones y 250 particulares se unieron para suscribir un escrito de l'Assemblea Feminista en el que se pedía su dimisión, su reprobación y que se analizaran las consecuencias jurídicas de sus palabras.

También Alaquàs Debat pidió la retirada del premio Castell d'Alaquàs. Jesús Taberner había obtenido el galardón en el año 2015 pero su trayectoria en los últimos tiempos ha puesto de manifiesto que ya no es merecedor puesto que ha dejado de ser un referente ejemplar para el pueblo y su conducta ensucia el prestigio de este reconocimiento que cada año se entrega.

Rechazo a la declaración institucional del 8M de Vox

Por ello, como colectivo feminista y en defensa de la igualdad, aplaudimos la decisión. Por otro lado y ante la proximidad del 8 de marzo, el pleno de esta semana debatió dos mociones (una presentada por el PSPV y Compromís, y otra presentada por el PP) que fueron aprobadas. Por su parte, la formación de ultraderecha Vox pretendió que se aprobara una supuesta “declaración institucional” propia que nuevamente ataca a las mujeres y al feminismo, cuestiona sus derechos y reproduce toda una serie de mentiras.

Veintitrés colectivos y 150 personas de Alaquàs pidieron la dimisión del edil de Vox. / A.A.

Afortunadamente, se rechazó. La Assemblea Feminista d'Alaquàs denuncia que nuevamente Vox se desmarque del consenso, niegue la importancia de las políticas en materia de igualdad y el papel que ha desempeñado durante décadas el movimiento feminista, además de aprovechar fechas destacadas de conmemoración feminista mundial para difundir su ideología retrógrada, racista y machista. "Vox quiere interrumpir el proceso democrático de los pueblos con sus interferencias sobre los derechos conseguidos con luchas y no entiende que los avances son imparables", señalan.

"Los avances en materia de igualdad en España no han caído del cielo; han sido fruto de años de reivindicaciones del movimiento feminista y de trabajo conjunto de muchas mujeres con las instituciones, que es la única forma de avanzar en la igualdad", añaden.