Foios recauda con una ruta ciclista más de 5.000 euros para investigar la fibromialgia

El Grupo de Investigación Génica e Inmunidad de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha recibido una donación económica para la investigación en fibromialgia encefalomielitis miálgica y covid persistente, gracias un reto solidario que tuvo lugar el pasado 18 de noviembre en la localidad de Foios, en la comarca de l'Horta Nord.

La iniciativa, en la que se implicaron el Ayuntamiento, el club ciclista local y la asociación de afectados Movilización Persistente, consistía en pedalear 24 horas sin parar por el término municipal de Foios con el objetivo de dar visibilidad y recaudar fondos para la investigación en estas enfermedades. En total se recaudaron un total de 5.735 euros que han sido donados al grupo liderado por la doctora Elisa Oltra, que trabaja sobre estas enfermedades, en un acto celebrado en el claustro de la sede San Carlos Borromeo.

En su intervención, Oltra expresó su agradecimiento y compromiso y aseguró que el reto del equipo de investigación que lidera es "que nuestro esfuerzo repercuta en el bienestar de todos los enfermos de estas enfermedades invisibles, que afortunadamente cada vez lo son menos".

Acto de entrega de los fondos recaudados en la UCV / UCV

La "losa del desconocimiento"

En esta misma línea se manifestó el vicerrector de Investigación de la UCV, José María Tormos, al señalar que "una acción así nos anima de una manera indescriptible, pues uno de los principales problemas, además de la dificultad que supone la enfermedad, es la losa del desconocimiento que les afecta a ustedes y que nos angustia a nosotros".

Tormos también agradeció a los investigadores de la UCV su "trabajo, dedicación y abnegación". "Esto es lo realmente es importante: avanzar hacia la generación de conocimiento, formando profesionales y estableciendo empatía con las personas a quienes dedicas las investigaciones".

"Queremos curarnos, no queremos nada más que eso"

En la sesión participaron también Eli Alonso, portavoz de la plataforma Movilización Persistente, diagnosticada de encefalomielitis miálgica, y la fundadora de la asociación, Rebeca Justo, quien aprovechó su intervención para reivindicar la investigación: "Sin ciencia no vamos a poder encontrar nunca marcadores que a día de hoy todavía no hay y que hace que el diagnóstico de nuestras enfermedades sea muchísimo más difícil". "Queremos curarnos, no queremos nada más que eso", reconoció.