Manises y Foios renuncian a la falla municipal

Solo dos municipios de l’Horta contarán este año con falla municipal. Si bien esta práctica no estaba muy extendida entre las localidades de la comarca (el año pasado solo cuatro municipios lo hicieron) en las Fallas de 2024 Manisesy Foios se descuelgan de esta iniciativa y dejarán solas a Paterna y Moncada, únicos municipios que mantendrán esta apuesta que imita a la ciudad de València para buscar de alguna manera incluir a toda la ciudadanía en las fiestas.

Las Juntas Locales Falleras de Manises y Foios atribuyen esta decisión al escaso presupuesto que manejan, por lo que han decidido invertir ese dinero, que en ambos casos era una cantidad simbólica, en actos que impulsen la participación ciudadana de todas las comisiones y sus falleros y falleras.

Una decisión consensuada

En Foios, la Junta Local Fallera aprobó plantar su propia falla en septiembre de 2021. Con «Tornem», el primer monumento municipal que tuvo la localidad, la entidad quería reivindicar la vuelta de los festejos tras las cancelaciones de las fallas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia. También ayudar a los artistas falleros, un sector que se vio gravemente perjudicado. Por eso la mantuvieron los años posteriores, y «Guanyarem» y «Una Foios més verda» fueron las propuestas de 2022 y 2023, unos monumentos con un importe que rondaba los 1.500 euros y que buscaban de manera simbólica involucrar a todo el municipio en esta festividad.

"Guanyarem", la falla municipal de Foios de 2022. / LEVANTE-EMV

Ahora, según explica Ferrán Bartual, concejal de Fallas y presidente de la Junta Local Fallera, «las tres comisiones de la localidad decidieron de manera unánime invertir ese dinero en otros actos, como la mascletà, el llibret o la contratación de fiestas». El edil cuenta que la falla municipal «se aprobó para apoyar de manera simbólica a los artistas tras el Covid, pero ahora las comisiones consideran que no tiene sentido que se gaste ese dinero en una falla cuando cada comisión tiene su propio monumento. Eso es lo que querían las comisiones y yo lo que he hecho ha sido respaldarlo».

Presupuestos «muy ajustados»

Por su parte, el presidente de la Junta Local Fallera de Manises, Óscar Ortega, explica que la decisión se debe al presupuesto «ajustado» que manejan. «Teníamos que decidir entre plantar un monumento normalito o realizar un acto como la Cridà acorde al censo fallero que tenemos en la localidad, de más de 3.500 personas».

No es la primera vez que se suprime la falla municipal en Manises. De hecho, la apuesta se recuperó en 2022, por motivos muy similares a los de Foios. Sin embargo, ahora han decidido apostar por un evento «que pueden disfrutar todos los falleros de la ciudad, y ese es nuestro objetivo, que cualquier evento que organicemos lo puedan disfrutar todas las comisiones, que son para las que trabajamos». No obstante, no descartan retomar esta iniciativa «si el ayuntamiento nos da una subvención acorde al censo que tenemos», dice Ortega.

Paterna y Moncada resisten

De esta manera, los únicos municipios que mantendrán la iniciativa en toda la comarca son Paterna y Moncada. En el caso de la capital de l’Horta Nord, que es la que acumula mayor trayectoria en esta apuesta y la que más dinero destina, la Junta Local Fallera ha confiado en el artista local, Álex Martínez para ejecutar los dos monumentos «The wizard of Oz» y «Paterna Ciutat del foc...i tradicions».

Por su parte, Moncada ha confiado en el artista Sergio Alcañiz para su monumento «Una festa multicolor», que este año además incrementará su presupuesto hasta los 9.000 euros.