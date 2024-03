El PSPV rompe el consenso y se abstiene en la petición de incluir el soterramiento en los presupuestos del Estado

El pleno de Les Corts ha aprobado una propuesta del PP para exigir al Gobierno que destine 130 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 para el soterramiento del paso a nivel de Alfafar, Benetússer y Sedaví, un punto negro donde han fallecido 77 personas en los últimos 40 años.

La proposición no de ley (PNL) ha salido adelante con 65 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones, las del PSPV. Los socialistas responden así al rechazo de incluir su enmienda, que básicamente defendia la necesidad de priorizar la "eliminación" del paso a nivel, con alternativas para peatones y ciclistas, en "un tiempo de ejecución relativamente corto, de uno o dos años", en lugar del soterramiento que según defendió Maria José Salvador en el debate de este miércoles se podría alargar hasta dos décadas y con el que "se está intentando generar un problema falaz y artificial".

Adecuar el estudio de Seguridad y Salud

Salvador, también critica que el proyecto entregado por Mazón, y valorado en 130 millones, no sirve. "Es el mismo de 2021,con el IVA actualizado y la fecha cambiada. Es un documento vacío de contenido". Asi, los socialistas justifican su abstención eren la necesidad de actualizar este proyecto adaptándolo a la legislación vigente , sobre todo en lo relacionado a la evaluación ambiental. Asípiden que se actualice el sistema de cartografía y topografía, recacular las estructuras contempladas en el proyecto, adecuar el estudio de Seguridad y Salud así como el Plan de Auscultación .

Protesta de la plataforma vecinal a favor del soterramiento en Alfafar. / A.A.

Compromís, sin embargo, aunque no fue aceptada su enmienda ha decidido mantener el apoyo y votar a favor de la PNL. No osbtante la diputada Maria José Calabuig, criticó la hipocresía del PP con el paso a nivel de Alfafar, ya que ha asegurado que votó "repetidas veces en contra" en propuestas similares en el Congreso y en el Senado. "Incluso miembros del Consell, como Susana Camarero y del grupo del PP, com el expresidente Alberto Fabra".

No habrá presupuestos

Sin embargo, esta PNL aprobada parece que no tiene mucho recorrido después del anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de renucniar a presentar los Presupuestos Generales del Estado del 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña,para poder centrarse en las cuentas públicas para el año 2025.