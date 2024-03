La tia Visantica arriba a Especial!

La tia Visantica és de poble i això ho saben ben bé tots els que la coneixem. Amb ella, podríem debatre allò que diu el refranyer valencià quan assenyala que "Ningú és profeta a terra seua". Ella ho és i molt. Ana Muñoz Arastell, la persona que està darrere del personatge és d’Albal, on fa només un any, l’Ajuntament d’este municipi de la comarca de l’Horta Sud la va reconèixer, durant la celebració dels actes envers el 8 de març, com a dona albalenca destacada.

2023 serà, segurament, un any inoblidable per a ella ja que li ha portat estar nominada a millor contingut d’humor als premis VLC Startup Awards promoguts per l’Ajuntament de València; millor tiktoker, instagramer i creadora de contingut en valencià, emportant-se este últim premi. En eixos 12 mesos, també ha anat ampliant la llarga llista d’escenaris on, a més de rebre premis, reconeixements i distincions, ha deixat el pavelló ben alt amb els seus shows.

Reclamada i admirada pel seu públic, en este 2024 ho ha fet superant-se al màxim posant el Teatre Talia de València dempeus. El passat mes de febrer, va esgotar, setmanes abans de l’espectacle, les entrades per a estrenar el seu últim show, Això faltava!, un show faller polit fins a l’extrem. La tia de totes, de tots i dels totis –com ella diu- continua posant-li humor a la quotidianitat i en este cas ho fa amb essència fallera i fent-nos riure amb tot allò que envolta l’elecció, la proclamació, la presentació i els actes que conformen l’any d’una fallera major, on la güela farà tot allò necessari perquè no li falte de res a la seua neta, entre d’altres qüestions. Un directe tan real com la vida mateixa, però la fallera. El pròxim mes de maig, torna. No se la perden!

El ninot de la Tia Visentica ja llueix amb la resta del impressionant monument. / L-EMV

Esta llicenciada en Belles Arts és imparable. Finalitzada la seua jornada laboral al taller pintant i decorant falles d’un dimarts qualsevol de febrer, acudeix a recollir a la seua Maria Samantha de la piscina per dutxar-la i anar-se’n corrent al casal a fer-se la disfressa per a la cavalcada del Ninot. Les pròximes falles seran intenses. I és que Ana, és fallera de la Falla Poble d’Albal des de fa 40 anys, d’on és membre de la Junta Directiva i de l’equip creatiu. Quatre dècades de vida fallera que la varen fer mereixedora, l’any passat, de rebre la màxima distinció que se li pot donar a un faller o una fallera: el Bunyol d’Or i Brillants amb Fulles de Llorer. Perquè Ana i les Falles formen el tàndem perfecte per viure i treballar una Festa que ja és Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

Ana Muñoz fent la seua feina, la de pintar falles. / L-EMV

Un ninot indultat per a la tia Visantica

Perquè ella també és ja patrimoni material per a la gent dels pobles i això farà que la tia Visantica siga immortal. Per segon any consecutiu, torna a tindre un ninot propi. L’any passat va ser amb la Comissió Mestre Lope de Burjassot i enguany ho serà amb la Falla Duc de Gaeta-Pobla de Farnals, amb un ninot obra de l’artista faller Mario Pérez per a un monument que enguany porta per lema "Fallapalabra".

La tia Visantica en un dels seus 'shows' / L-EMV

El seu art plasmat a la Secció Especial

De falla en falla, les mans afanoses d’Ana treballen de valent estos dies al taller de Pere Baenas, amb la Falla del Convent de Jerusalem, dins de la secció especial. Ho fa també al taller de Paco Giner, amb la Falla Grabador Esteve-Cirilo Amorós i a Duc de Gaeta, amb el monument infantil que prepara l’artista Mario Pérez, amb el qual han guanyat el premi al millor ninot de la Secció Especial i també el premi d’Ingeni i Gràcia. I per si era poc, este mateix ninot il·lustra la portada de la revista “Actualidad fallera” d’enguany.

La gràcia, com diuen al meu poble, la té per arroves. Ella, i el seu company de vida, Emilio Muñoz, el sanguango, peça fonamental de tot este entramat artístic i polifacètic d’una artista en majúscules, tan real, tan nostra, tan valenciana. Això faltava!