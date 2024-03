Antoni Pardo, primer premio de la sección especial de Torrent

Para seguir con la tradición Antoni Pardo ha ganado el primer premio de la sección especial de Torrent en año par. La comisión ha gritado al unísono a los pies de la Torre al saberse ganadores del galardón a mejor falla de la ciudad. El monumento"In love", obra de Sacabutxart, se ha coronado como mejor falla de Torrent 2024. La comisión está abonada a ganar en año par: 2016, 2018, 2020 y 2022. Cabe recordar que la comisión ya se llevó el premio del ninot indultat.

Las Falleras Mayores de Torrent, María Peris y Vega Román, han sido encargadas de anunciar a las comisiones galardonadas los premios. Al escuchar Antoni Pardo, los falleros y falleras de la comisión han comenzado a botar y a gritar, "campeones, campeones". Se cumple la tradición y este año par, tocaba. La fallera mayor Aida Ballester no cabía en sí. "Estoy con mucha alegria, muchísima emoción, es un trabajo de todos los falleros y ahora toca disfrutarlo. Inmediatamente vamos a llamar a los artistas que son impresionantes", comentaba a este diario.

El presidente de la falla Jesús Salvador, resumía, por su parte, el premio en "espectacular". "Siempre queremos ganar pero al final nunca sabes", decía. Resaltaba, además, que este año Antoni Pardo tiene el oro y también la mención de Ingenio y Gracia, que "hacía muchísimos años que no lo ganábamos".

Una falla "muy viva"

Pero si hay algo que enorgullece a este comisión es haber podido quedar primeros en el reconocimiento a la actividad fallera. "Eso significa que no paramos en todo el año y que esta falla está muy viva", apuntaba el presidente. El lema del monumento de Sacabutxart es "In love"; "ya estábamos in love de la falla pero ahora, totalmente in love", bromeaban los representantes mientras saltaban al grito de "campeones". En la misma sección, la Especial, el segundo puesto ha sido para la Falla Ramón y Cajal y el tercero para Avinguda.

Monumento "In love" de Antonio Pardo de Torrent / A.T.

Precisamente Avinguda ha tenido más suerte en categoría infantil y se ha llevado el oro. El primer premio ha sido para la obra “Coses menudes. Menudes coses” del artista Jose Enrique Ginestar Morán para la falla Avinguda. La representante infantil ha comenzado a gritar al escuchar el veredicto. Abrazos, besos y comentarios: "somos las primeras", se escuchaban mientras continuaba la lectura de premios.

Monumento infantil de Avinguda / L-EMV

Además, la obra de Ginestar también ha conseguido la mención de Ingenio y Gracia. La falla Cronista ha sido galardonada con un segundo premio y San Valeriano se ha llevado el tercero.

Las falleras de Avinguda celebran el premio de infantil / V.P.

Por su parte, els Premis Fallers a l’Ús del Valencià han premiado, en la categoría de leyendas a las fallas Lope de Rueda, Nicolau Andreu y San Valeriano, mientras que la comisión de la Falla Ramón y Cajal se ha hecho con el galardón al valencià del llibret. Igualmente, también han sido otorgados los Premios Violeta, que reconocen el buen hacer en materia de igualdad de las fallas Cronista Vicent Beguer i Esteve, Barri Cotxera y Falla Plaça de la Concordia.

Otras secciones

SECCIÓN PRIMERA:

1.º premio: Falla Sant Roc

2.º premio: Falla Ángel del Alcazar

3.º premio: Falla de la Plaça

Ingenio y gracia: Falla Sant Roc

Sección Primera Infantil:

1.º premio: Falla Ángel del Alcazar

2.º premio: Falla Sant Roc

3.º premio: Falla Carrer Benemérita Guardia Civil

Ingenio y gracia: Falla Ángel del Alcazar

SECCIÓN SEGUNDA:

1.º premio: Falla Saragossa-Parc Central

2.º premio: Falla Pare Méndez

3.º premio: Falla Avinguda Reina Sofía

Enginy i gràcia: Falla Saragossa-Parc Central

Sección Segunda Infantil:

1.º premio: Falla Zaragoza Parc Central

2.º premio: Falla Av. Reina Sofia

3.º premio: Falla Poble Nou

Ingenio y gracia: Falla Saragossa-Parc Central

SECCIÓN TERCERA:

1.º premio: Falla Camí Reial

2.º premio: Falla Parc de Trenor

3.º premio: Falla el Molí

Ingenio y gracia: Falla Plaça de la Concordia

Sección Tercera Infantil:

1.º premio: Falla Pare Méndez

2.º premio: Falla Parc de Trenor

3.º premio: Falla Plaça de la Concordia

Ingenio y gracia: Falla Parc de Trenor