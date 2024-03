La residencia de grandes dependientes de Aldaia vuelve a tener médico diez meses después

La residencia pública de Aldaia ha conseguido cubrir la plaza de médico que llevaba casi un año desierta. Así lo han trasladado los familiares de los residentes y lo han confirmado desde la conselleria de Servicios Sociales (de la que depende la gestión del centro), que atribuían la falta de personal a las «dificultades para encontrar candidatos idóneos para cubrir la plaza».

Esta medida llega después de que los familiares denunciaran la situación llegando a presentar varias reclamaciones a la conselleria. Así, aunque se muestran satisfechos por la noticia, cogen el anuncio «con pinzas, porque no sabemos el tiempo que va a estar contratado». Y es que según explicaban a Levante-EMV el pasado mes de enero «el médico que había antes se fue porque estaba cansado de empalmar contratos de 21 días».

Es por ello que instan a la administración a que se les indique cuál va a ser la duración de los nuevos contratos «porque queremos saber si los mayores van a estar bien atendidos o no, o si una vez más va a ser por un tiempo breve como estaba pasando. Queremos saber si esto va a ser un parche o una solución definitiva, que es lo que estamos reclamando». Una información que desde el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Consell, Susana Camarero, no han especificado, por lo que no queda claro el plazo concreto que estará dado de alta el nuevo doctor. Tampoco desde la dirección del centro, que han declinado responder a las preguntas de este diario y se han limitado a remitir a la conselleria «siguiendo las indicaciones de Servicios Sociales».

Más auxiliares por turno

Asimismo, también se ha reforzado el personal auxiliar del centro durante los fines de semana y festivos, otra de las situaciones que denunciaban los familiares, que se quejaban de que durante estas jornadas «la residencia se quedaba con solo dos auxiliares más enfermería», una situación que estaba «saturando al personal porque no dan abasto a atender a todos los internos», decían entonces los familiares.

Y es que de las 48 plazas con las que cuenta este centro, la mitad de ellas están cubiertas por personas mayores con un grado alto de dependencia, mientras que alrededor de otras veinte están ocupadas por personas con problemas mentales o de alcoholismo, es decir «personas que precisan de una atención continuada».

«Por lo visto ahora desde la dirección del centro se están asegurando de que en cada turno haya entre tres y cuatro auxiliares, que es una cantidad de personal más adecuada teniendo en cuenta las características de las personas que hay dentro», apunta la familiar, que aunque celebra la medida no oculta su inquietud «porque muchas de las trabajadoras están con contratos temporales que les van renovando sin saber si les van a cesar en algún momento o no».

Deficiencias en el centro

En este contexto, los familiares lamentan la falta de transparencia de la dirección del centro al no informar sobre los plazos de los nuevos contratos: «Nos enteramos de que habían cubierto la plaza porque nos lo dijeron por WhatsApp atribuyéndose todo el mérito. Pero cuando le preguntamos la duración de los contratos nos dicen que eso es cosa de la conselleria».

Asimismo, una de ellas acusa el mal estado de algunas instalaciones del centro, unas deficiencias que asegura, lleva tiempo denunciando «y nadie hace nada. En algunas habitaciones hay humedades y se han limitado a pintar por encima sin arreglarlo. Además, hemos pedido que instalen mosquiteras porque a algunos residentes les están comiendo los mosquitos y me dicen que no se puede porque molesta a la hora de limpiarlo y que las habitaciones se ventilan cuando no están las personas, pero es mentira porque algunos pacientes están encamados y se ventila igualmente como es lógico».

Suscríbete para seguir leyendo