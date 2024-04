El viento destroza parte de la cubierta de la piscina de Puçol

Los efectos del temporal que ha azotado durante la Semana Santa a muchos puntos de la Comunitat Valenciana también se han sentido en distintas localidades de l'Horta. Sin ir más lejos, en Puçol, las fuertes ráfagas de viento registradas durante los últimos días han provocado el desprendimiento de una parte del domo que cubre la piscina interior del Centro Deportivo Municipal, lo que ha motivado el cierre de esta instalación deportiva hasta nuevo aviso.

Vientos de hasta 75 km/h

Ha sido a través de sus redes sociales donde el ayuntamiento ha informado de los graves desperfectos que ha sufrido la cubierta de este recinto que permanecerá cerrado al público mientras se realizan los trabajos de renovación. Y es que la virulencia del viento, con ráfagas que llegaron a superar los 75 kilómetros por hora el pasado viernes según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), ha provocado el desprendimiento de más de una decena de losas procedentes de la pared, todas ellas de cristal, y otras tantas de la cúpula del recinto, estos últimos paneles fabricados de materiales más ligeros como policarbonato, metacrilato o estireno acrilonitrilo.

El resto de instalaciones abrirá mañana

Afortunadamente, en el momento en el que se produjeron los incidentes las instalaciones se encontraban cerradas debido a las festividades de la semana de Pasión, por lo que no ha habido que lamentar ningún tipo de víctimas ni heridos. Con todo, van a ser varias las jornadas en las que los usuarios no podrán acceder a la piscina interior según han anunciado desde el propio ayuntamiento, que no han especificado una fecha concreta de reapertura. No obstante, aclaran que el resto de facilidades del Centro Deportivo Municipal volverá a abrir sus puertas mañana martes con total normalidad tras el parón festivo por los actos de la Semana Santa.