El portavoz de Alboraia Actúa apelará la petición de disolver el partido de "dos disidentes"

El pasado enero, la junta directiva de Alboraia Actúa, un partido de ámbito local, procedió a dar de baja la formación en el registro del ministerio de Interior y así lo contó este diario hace unos meses. Según rezaba el comunicado del partido (que tiene representación en el pleno municipal aunque en la oposición), las razones de la disolución del partido eran que no podían llevar a cabo las propuestas de su programa al no haber entrado en el gobierno local; la pérdida de independencia como partido local y que "se antepuso el interés particular al colectivo".

Ahora, el único representante y portavoz municipal de Alboraia Actúa en el ayuntamiento, Vicente Martínez Bauset (exconcejal de Cs en el consistorio) ha anunciado su decisión de apelar la decisión de lo que él tilda de "dos militantes disidentes de esta agrupación de dar de baja este partido ante el Ministerio del Interior".

El proceso "no cumple los protocolos"

Así, Martínez Bauset señala que tras tener conocimiento de esta decisión a través de los medios de comunicación, él y su equipo jurídico han analizado y verificado el procedimiento y criterios aplicados para la disolución del partido por parte de los "dos disidentes" y asegura que "el proceso se ha hecho sin cumplir los protocolos, normas y cauces legales establecidos por la propia Ley de partidos políticos y por la normativa que regula el Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Según los representantes legales de Martínez Bauset, "no es lícito tomar la decisión de disolución de un partido de forma unilateral. Y así es cuando dos afiliados detractores, sin contar con nadie, deciden por cuenta propia cerrar y dar de baja un partido sin consultar ni dar cuenta al resto de Junta Directiva, al grupo municipal, al Ayuntamiento, a los afiliados y, por supuesto, sin ni tan siquiera comunicarlo a los casi 1000 electores que apoyaron con su voto el programa de esta plataforma conocida como Alboraya Actúa".

"Disidente y resentidos", según Martínez Bauset

Martínez Bauset achaca esta situación a una "provocada por dos militantes disidentes y, en el fondo, resentidos con la causa colectiva justa de Alboraia Actúa, cuya única finalidad y objetivo como partido local independiente ha sido y es, colaborar y contribuir a la mejora de los servicios públicos del pueblo, sin perseguir en ningún momento alcanzar intereses personales de ningún tipo, todo lo contrario a lo ocurrido con los dos referidos miembros de la junta directiva".