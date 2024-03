Les lletres, a Picanya, també són patrimoni

Pocs pobles poden pressumir d’haver rebut la visita d’autores i autors tan destacats com ara José Luis Sampedro, Almudena Grandes, Elvira Lindo, Juán José Millàs, Rosa Montero, Ana María Matute, Santiago Posteguillo, Rosa Regàs… o de lliurar fins a tres premis literaris entre ells, el premi Enric Valor, el més antic dels dedicats a la literatura jove en valencià de tot el nostre territori.

I és que a Picanya, la literatura, els llibres ja són part fins i tot del seu paisatge urbà. Un senzill passeig ens podria dur des de l’escultura a tamany natural del mestre de Castalla a la porta de l’institut que, com no podia ser d’altra manera, rep el nom d’Enric Valor, fins a un punt, que de ben segur, Valor, apassionat de dites, rodalles i contes populars hauria estimat: «la revolta dels refranys», una corva, on les tanques limitadores s’han decorat amb colorides dites populars valencianes.

En este recorregut també passaríem pel «Passeig de les lletres» on trobaríem els textos manuscrits dels autors i autores anomenats adés, i molts més, que han format part del «Maig literari» de Picanya. Un mes que este poble dedica a fer trobades amb ecriptores i escriptors, a organitzar tallers literaris, a compartir presentacions de llibres, entre altres activitats, en el que ja és una peça clau de l’extensa programació cultural del municipi.

Al final del passeig de les lletres, ens trobaríem de nou amb la poesia, en este cas, amb Vicent Andrés Estellés i el seu conegudíssim poema «Els Amants» transformat en mural i sostre d’un templet que ens convida, com Estellés, a barrejar amor i lletres.

Podem completar el nostre imaginari passeig literari, amb la visita a la biblioteca, un edifici amb tot el sabor de les cases tradicionals rehabilitat de forma brillant, on, en un distingit cantó trobarem les fotografies que són testimoni de la visita de més autores i autors al poble de Picanya: Dolores Redondo, Paco Roca, Carme Riera, Manuel Vicent, Antonio Muñoz Molina, Maruja Torres, Ferran Torrent, Máximo Huerta… acrediten des d’estes imatges que a Picanya, les lletres, també són patrimoni i identitat d’un poble.