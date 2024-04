Els xefs Miquel Ruiz (El Baret de Miquel) i Fran Burgos (La Fava) cuinaran per al gran públic plats amb fava en el Mitjafava Fest de Benitatxell

El gran públic podrà gaudir, de manera gratuïta, de les elaboracions dels xefs Miquel Ruiz (El Baret de Miquel, de Dénia) i Fran Burgos (La Fava, de Benidorm) este divendres 17 d'abril al Poble Nou de Benitatxell. Emmarcat en la programació del Mitjafava Fest 2024, l'Ajuntament ha programat una mostra de cuina en el qual els cuiners mostraran les seues habilitats i els seus coneixements culinaris i cuinaran diversos plats amb el producte estrela de la localitat: la fava poblera.

Després de la mostra de cuina, s'oferirà a totes les persones assistents un vi d'honor i les tapes ideades per Miquel, que prepararà nigiri de fava “picantón”, baina marinera amb el seu escabetx de fava i edamame valencià de fava al garum de fenoll; i Fran, que guisarà faves sacsades amb embotit de mar.

L'acte estarà conduït per Ana Sirvent, copresentadora del programa ‘La cuina de Morera’ d’À Punt, i, a més, el vi d'honor estarà amenitzat per la música del duet Tàndem. L'esdeveniment, que se celebrarà a partir de les 20:00 hores en la plaça de les Pesqueres, és d'entrada lliure i gratuïta.

El xef Fran Burgos / Levante-EMV

La cuina de Miquel Ruiz i Fran Burgos

Miquel Ruiz va començar la seua marxa professional a l’alta cuina en El Girasol de Moraira, amb dos estreles Michelín. Després de quasi una dècada com a segon xef, va obrir La Seu de Moraira, i també va aconseguir una estrela creant, innovant i sempre utilitzant productes de temporada i que els agricultors i pescadors de la zona li oferien. Es va convertir en el primer cuiner valencià que va posar un plat tradicional valencià en l'alta cuina.

Anys després, junt amb la seua família, es va traslladar a Dénia i va nàixer El Baret de Miquel Ruiz. Més senzill, menys ostentós, però amb un denominador comú: els coneixements i l'amor de Miquel cap allò tradicional, cap a l'horta i la mar. El Baret porta ja 13 anys funcionant amb reserves amb mesos d'antelació. A més, des de fa dos anys es poden degustar alguns dels seus plats a Moraira, on Adrián Ruiz, el seu fill major, regenta el Billy's i compta amb el suport de son pare en l'elaboració de la carta.

Com ell mateix es definix, “soc un home de mercat, els meus matins comencen amb una visita obligada al mercat. Després, una vegada estic al Baret, van portant les caixes de productes collits per xicotetes famílies en les seues hortes”.

La de Fran Burgos és també una cuina de territori, de proximitat, de km 0. La història de La Fava comença en els fogons d'un xicotet bar en el barri antic de Benidorm. En un poble de pescadors, on la riquesa de la mar i el que podia aportar la muntanya eren senyes d'identitat, Pepa defenia el seu xicotet bar en el qual es cuinava a foc lent plats tradicionals.

Anys més tard, Fran va decidir continuar amb la tradició aplicant tècniques actuals per a donar-li un aire d'avantguarda a la cuina autòctona de Benidorm. El seu objectiu és continuar cuinant a foc lent els productes de cada temporada, tant de la mar com del camp. “És el camí a seguir per a poder mantindre la tradició i fer avantguarda”.