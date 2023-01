"La intención es tener el nuevo local para el consultorio del Raval este mismo año"

El edil de Sanidad, Javier Timón, asegura que el Ayuntamiento de Sagunt sigue trabajando para lograr una nueva sede para el consultorio médico del barrio del Raval que sea más grande que la actual.

En este sentido, ha querido dejar claro que "no va tener que seguir buscando un local", como publicó este diario pues, según precisaba, la reciente licitación que se hizo para buscar un local "no llegó a declararse desierta", como proponía un acuerdo de la mesa de contratación al que tuvo acceso este diario. "Se excluyó a los licitadores porque no se podían cumplir las condiciones de los pliegos y, ante esta circunstancia, se ha hecho un informe por parte del Departamento de Sanidad para proceder a la adjudicación directa, que es el procedimiento que está llevando a cabo el Departamento de Patrimonio", afirmaba.

De este modo, el socialista insistía en que ya se están haciendo gestiones para que el consultorio se instale en un futuro dos locales conjuntos que hay en la plaza de la Morería; unas instalaciones más grandes que las actuales donde el área de salud baraja el traslado del servicio de Planificación Familiar que ahora se presta en un chalé del antiguo sanatorio del Port de Sagunt, para así atender mejor a la población del casco histórico y de otras zonas como La Baronia, Segorbe y el resto del Alt Palància, siempre teniendo en cuenta que los residentes en el Port mantendrían una atención cercana, al preservarse la unidad de Planificación que ahora existe también en el centor de salud 2.

La intención del consistorio, según Timón, "es poder tener el nuevo local para el consultorio del Raval este mismo año" y acondicionarlo para luego ponerlo a disposición de la Conselleria de Sanitat, pero admitía que "dependerá de muchas cosas" que finalmente el área de salud pueda abrir las instalaciones en este 2023.

Respecto a si el disponer de estas nuevas instalaciones puede llegar a permitir que el consultorio gane un médico de familia y esto permita que todos los vecinos de la zona vuelvan a ser atendidos allí, como ocurría hasta una reciente y polémica redistribución de cupos, el edil declinó manifestarse "porque eso siempre dependerá del área de salud". No obstante, sí quiso hacer una reflexión "en positivo" de esa redistribución de cupos. "Esto viene dado porque se ha ampliado la plantila sanitaria en médicos, enfermeras y personal administrativo, por lo que se han bajado las ratios de pacientes por médicos y esto beneficia a toda la ciudadanía", afirma.